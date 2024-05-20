阿富汗持續洪患 至少50死2000房毀損

阿富汗戈爾省房屋18日被洪水沖垮。（美聯社）

阿富汗 中部近日因大雨釀災造成數十人死亡後，地方官員19日表示，北部地區的持續性暴雨及洪患也導致至少50人喪生、2000棟房屋毀損。

路透報導，阿富汗北部的法雅布省（Faryab）資訊部門首長穆哈瑪迪（Shamsudden Mohammedi）表示，根據初步通報，當地至少有數百間民房被洪水 沖毀。

阿富汗中部戈爾省（Ghor）資訊部門首長扎伊姆（Mawlawi Abdul Hai Zaeem）說，新一波大雨及洪水已造成當地至少50人喪生。目前還不清楚降雨造成多少人受傷，雨勢還讓通往戈爾省的許多主要道路中斷。

扎伊姆還說，戈爾省的省會菲羅茲科（Firoz Koh）有2000棟房屋完全被毀、4000棟房屋部分受損，還有超過2000間商家遭洪水淹沒。

自然災害頻繁的阿富汗，被聯合國（UN）列為最容易受到氣候變遷 影響的國家之一。

阿富汗當局先前指出，本月上旬由大雨引發的暴洪摧毀國內北部地區的村莊，導致315人死亡、1600多人受傷。

另外，阿富汗國防部表示，一架空軍直升機15日在戈爾省試圖打撈落入河中民眾的遺體時，因為「技術問題」墜毀，造成1人喪命、12人受傷。