我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

像俄羅斯打壓異己…喬治亞境外影響力法 遭總統否決

編譯高詣軒／綜合19日電
喬治亞國會三讀通過境外影響力法案，不少民眾在首都特比利西的國會大樓前抗議。（歐新社）
喬治亞國會三讀通過境外影響力法案，不少民眾在首都特比利西的國會大樓前抗議。（歐新社）

喬治亞總統佐拉比契維利18日否決備受爭議的境外影響力法案。該法上周獲喬治亞國會通過，規定從海外獲兩成以上資金的組織須註冊為外國代理人，被批評很像俄羅斯用來打壓異己的外國代理人法，自4月以來引發大規模抗議浪潮。歐盟警告，該法不利於喬治亞申請入盟。

佐拉比契維利說，該法案本質上傾向俄國而且違憲。但喬治亞實施內閣制，總理科巴伊澤掌握實權，其執政黨「喬治亞之夢」在國會有足夠票數推翻總統「象徵性」的否決。

南高加索國家喬治亞逾八成民眾希望加入歐盟和北約組織（NATO），並堅決反對喬治亞從親西方轉向親俄。面對各方批評，總理科巴伊澤表示，若總統在否決文件提出具體修改建議，執政黨願意考慮相關修正案。

歐盟提醒，喬治亞入盟申請已納入該國憲法。歐盟理事會主席米歇爾18日說，該法遭否決提供喬治亞國會議員進一步反思的機會，呼籲其充分把握機會以讓喬治亞繼續步向入盟。本月稍早美國國務院也警告，喬治亞推動該法，和該國與歐洲整合的目標相悖。

親歐的佐拉比契維利曾批評該法案完全複製俄代理人法。許多喬治亞民眾擔心，該法案同樣被用來打擊與海外有財務往來的非政府組織，使得異議和言論自由受打壓。

喬治亞之夢則主張，該法將提高非政府組織透明度，打擊外國強加的價值觀，並對西方批評嗤之以鼻。該黨向來被指控抱持親俄情結。

該法案14日經國會壓倒性三讀通過前，首都特比利西在11日至多有約10萬人上街示威，抗議被該項被批為「俄羅斯法」的法案。三讀當天，又有多為年輕人的約2000名示威者聚集在國會大樓外抗議。

歐盟 俄羅斯 國務院

上一則

戰事愈激烈愈貴…「不得轉售」的人道物資 淪加薩市集商品

下一則

哈利「類王室出訪」奈及利亞 金主被爆是洗錢通緝犯 查理三世怒了

延伸閱讀

直播／蔡英文時代落幕 賴清德就職演說看這邊

直播／蔡英文時代落幕 賴清德就職演說看這邊
伊朗總統直升機失事 引爆暗殺陰謀論 反對派唱衰「盡快找到屍體」

伊朗總統直升機失事 引爆暗殺陰謀論 反對派唱衰「盡快找到屍體」
賴清德就任總統／座車選用BMW 具防彈、防爆、抗爆功能

賴清德就任總統／座車選用BMW 具防彈、防爆、抗爆功能
歐盟發起反補貼調查 玉淵譚天：中方有充足反制手段

歐盟發起反補貼調查 玉淵譚天：中方有充足反制手段

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
查理（左）與威廉據傳又被惹到火冒三丈。（路透資料照片）

哈利、梅根又惹怒查理與威廉 這件事讓他們火冒三丈

2024-05-17 11:09
搜救團隊已經確定伊朗總統萊希直升機失事位置座標。圖為萊希19日搭乘直升機失事前的起飛畫面。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10
身障退休爺爺因2017年中了8萬英鎊樂透，一切社會福利被取消，如今活在赤貧之中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Vives）

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

2024-05-11 19:05

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲