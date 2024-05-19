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巴拿馬油輪 紅海遭飛彈攻擊 「青年運動」未承認

編譯中心／綜合18日電
海事安全公司Ambrey 18日表示，有艘油輪在葉門城市摩卡的沿岸，即曼德海峽附近，遭到飛彈攻擊。（歐新社）
海事安全公司Ambrey 18日表示，有艘油輪在葉門城市摩卡的沿岸，即曼德海峽附近，遭到飛彈攻擊。（歐新社）

紅海不平靜，海事安全公司Ambrey 18日表示，有艘油輪在葉門城市摩卡的沿岸，即曼德海峽（Bab el-Mandeb strait）附近，遭飛彈攻擊。

Ambrey表示，據報一艘懸掛巴拿馬旗幟的油輪，在摩卡西南方約10海里遭到襲擊。據了解該船遭飛彈擊中，舵機艙起火。

Ambrey隨後指出，遇襲油輪已獲援助，其中一個陀機裝置據傳仍可運作。

與此同時，英國海事貿易組織（UKMTO）稍早表示，另外有艘船隻在葉門城市荷台達（Al Hudaydah）西北方76海里處，遭到不明物體擊中，出現輕微損傷，所幸船隻和船員平安無事，正繼續前往下一個停靠港。

伊朗支持的「青年運動」（又譯胡塞組織），因不滿以阿戰爭，去年11月中開始攻擊行經紅海的船隻，迫使船艦避走此區，改道南非。

美國之音引述美聯社報導，美國官員說，葉門「青年運動」18日上午用一枚彈道導彈在紅海擊中一艘懸掛巴拿馬旗幟並屬於希臘的油輪，這是他們因以哈加蕯戰爭而發動的最新攻擊。

「青年運動」沒有立即聲稱發動攻擊，但他們宣稱在葉門上空擊落另外一架美軍MQ-9收割者（Reaper）無人機，並對航運發動其他攻擊。

美軍中央司令部說，溫德（Wind）號油輪近期在俄羅斯停泊，並駛向中國，大約凌晨1點遭攻擊。中國和俄羅斯都與伊朗保持軍事設備和石油關係，而伊朗是「青年運動」的主要贊助者。

中央司令部在X社交平台上說，導彈攻擊「造成進水，導致喪失推進和駕駛，」「溫德號船員得以恢復推進和駕駛，沒有傷亡報告。溫德號恢復自我動力的航行。」

英國軍方的英國海上貿易行動中心和私人安全公司Ambrey都在18日早些時候承認這次攻擊。 Ambrey說攻擊造成溫德號起火。

「青年運動」通常需要幾小時甚至幾天才宣稱他們的攻擊。

伊朗 俄羅斯 加蕯

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