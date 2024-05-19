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印尼擬修法 禁獨家調查報導 恐危新聞自由

編譯中心／綜合18日電

印尼人民代表會議（DPR）正討論修訂一條廣播法案，禁止廣播機構播放獨家調查新聞報導，但未解釋「獨家」及「調查報導」的定義，引發外界擔憂，不僅干涉記者工作還箝制新聞自由。

中央社報導，印尼人民代表會議（DPR）的法制委員會（Baleg）正討論修訂2002年的廣播法案，草案中包括禁止傳播機構的獨家調查報導，被認為是直接禁止記者進行調查性的新聞報導。

印尼獨立記者聯盟（AJI）、印尼電視記者協會（IJTI）及印尼記者協會（PWI）等團體17日號召約百名記者，在東爪哇省瑪琅（Malang）市政府前示威抗議。反對國會修訂廣播法案。

印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）也發表社論表示，這項廣播法修正草案引發軒然大波，並指出「雖然該法將廣播的定義擴展至網路領域，卻忽略了新聞和言論自由」。

引發爭議的另一條款則將賦予監管機構印尼廣播委員會（KPI）擁有更多權力，像是得以處理與調查報導相關的投訴、違規行為和爭議，使外界質疑國會對新聞自由的承諾是否仍在。

有議員澄清，修法是為了打擊透過「八卦新聞」賺錢的娛樂媒體，但該修正草案仍面臨極大的反彈聲浪。

印尼新聞理事會（Dewan Pers）已表示強烈反對，並指出，禁止廣播機構播放獨家調查新聞報導，已違法新聞法（Press Law）的原則。

學界也對修法表示反對，印尼多媒體大學（Universitas Multimedia Nusantara）傳播系講師安邦（Ambang Priyonggo）表示，「傳播法的修正草案違反新聞自由，它顯現議員無視國家的言論自由」。

據報導，安邦表示，許多包括政府官員在內的不法行為，都是透過媒體的調查報導揭露，另外，直到今天，有關新聞的爭議都是由印尼新聞理事會負責，而非印尼廣播委員會。

他認為，廣播與新聞仍有明顯區別，新聞專業一直是受到1999年開始實施的新聞法監管，而非廣播法。

他說：「我認為通過廣播法修正草案，是有計畫地削弱新聞工作者，作為監督者的作用，這將進一步使民主倒退。」

「雅加達郵報」社論指出，新聞界確實比蘇哈托（Suharto）時代擁有更多的自由和支持，政府當時有權關閉被認為敵視政權的新聞機構。

「不過，現今的媒體也並非處於安逸的情況，網路和社群媒體使（媒體生存）空間更小，同時也為可持續的財政苦苦掙扎，（政府）對新聞業的更多限制，將使原本可呼吸的有限空氣更為稀薄」。

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