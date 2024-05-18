3遊客訪阿富汗遇槍擊亡 西班牙總理震驚歐盟譴責

3位西班牙遊客於阿富汗中部巴米揚省遭遇槍擊身亡。（路透）

西班牙外交部17日指出，3位西班牙遊客於阿富汗 中部巴米揚省遭遇槍擊 身亡，還有至少1名西班牙人受傷。西班牙總理桑傑士發文表示震驚，歐盟則以最強烈措辭譴責這起攻擊案。

路透報導，阿富汗神學士 （Taliban，另譯塔利班）政權內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qaniee）17日稍早表示，有3位外籍遊客和1名阿富汗公民遇襲喪命。

他還說，槍手開火攻擊，也造成4位外籍人士與3名阿富汗人受傷。

根據醫院消息人士提供的初步訊息，傷患來自挪威、澳洲、立陶宛及西班牙等國。

卡尼提到，安全部隊已逮捕4名涉及這起槍擊案的犯嫌。

西班牙外交部指出，領事緊急單位已經全面動員，正在協助受害者與他們的家屬。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在社群媒體X平台發文寫道，他對於「西班牙遊客在阿富汗遭謀殺的消息感到震驚」。目前還沒有跡象顯示為何會發生這起攻擊案。

法新社報導，歐盟（EU）「以最強烈措辭」譴責槍擊事件，同時也向喪命與受傷的受害者親屬表達慰問。

巴米揚省（Bamyan）是聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產所在地，巴米揚大佛的遺址就位於此，這兩尊巨型佛像於2001年被神學士炸毀。

自從2021年奪取阿富汗政權後，神學士矢言要恢復國內安全並鼓勵為數不多但持續增加的觀光客來到阿富汗。

17日的攻擊案是外國軍隊撤離阿富汗以及神學士2021年掌權以來，針對外籍公民的最嚴重襲擊事件之一。

2022年阿富汗首都喀布爾一家廣受中國商人歡迎的飯店遭受攻擊，有中國籍人士受傷，伊斯蘭國（Islamic State）則聲稱犯案。