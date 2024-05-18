我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慶祝亞裔傳統月 參議員表揚南加八楷模

蔡英文：台灣有許多國際友人 對中關係不是唯一

以色列總理戰後計畫再遭質疑 內閣部長揚言辭職

中央社／耶路撒冷18日綜合外電報導
以色列戰時內閣部長甘茨。（美聯社）
以色列戰時內閣部長甘茨。（美聯社）

以色列戰時內閣部長甘茨18日揚言，總理內唐亞胡需就其加薩戰後計畫達成協議，其中包括規定戰後哪一方可以統治該領土，否則他將退出內閣。

路透報導，甘茨（Benny Gantz）在記者會上表示，他希望戰時內閣「在6月8日之前制定並通過一項行動計畫，以實現對國家具重要意義的6項戰略目標」，否則他將帶領他的中間派政黨官員辭職。

甘茨說，這6項目標包括推翻哈瑪斯、確保以國對巴勒斯坦領土的安全控制、救回以國人質等等。

他還說，「在維持以色列安全控制的同時，應建立美國、歐洲、阿拉伯和巴勒斯坦共治政府，負責管理加薩走廊民政事務，並為未來的替代方案奠定基礎，而非（將加薩交給）哈瑪斯或巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）治理。」

以國民調顯示，退役將領甘茨是總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在政壇的最大對手。他的最新聲明凸顯以哈戰爭期間以國高層對內唐亞胡的強烈反對。這場持續7個月的戰事已引發國內外的政治裂痕。

目前內唐亞胡似乎已被自己的戰時內閣團團包圍，內閣中只有他自己、甘茨和國防部長葛朗特（Yoav Gallant）擁有投票權。本月15日，葛朗特也公開質疑內唐亞胡提出的戰後計畫，還矢言反對以色列長期軍事統治加薩的想法。

然而，如果內唐亞胡向葛朗特和甘茨靠攏，就可能激怒要求併吞加薩的極端民族主義聯盟。一旦沒有了他們的支持，內唐亞胡的總理大位可能不保。

加薩 巴勒斯坦 以色列

上一則

英國人就是討厭她 梅根早看破 比較在意美國人氣？

下一則

3遊客訪阿富汗遇槍擊亡 西班牙總理震驚歐盟譴責

延伸閱讀

以軍在加薩找到3名人質屍體 包括德籍以裔女刺青師

以軍在加薩找到3名人質屍體 包括德籍以裔女刺青師
英、法、德、日…13國促以色列勿攻拉法 G7僅美沒簽署

英、法、德、日…13國促以色列勿攻拉法 G7僅美沒簽署
以軍尋獲3人質遺體 包含遭半裸遊街的德籍女刺青師

以軍尋獲3人質遺體 包含遭半裸遊街的德籍女刺青師
以色列戰時內閣鬧不合 防長質疑內唐亞胡提不出戰後方案

以色列戰時內閣鬧不合 防長質疑內唐亞胡提不出戰後方案

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
身障退休爺爺因2017年中了8萬英鎊樂透，一切社會福利被取消，如今活在赤貧之中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Vives）

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

2024-05-11 19:05
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
查理（左）與威廉據傳又被惹到火冒三丈。（路透資料照片）

哈利、梅根又惹怒查理與威廉 這件事讓他們火冒三丈

2024-05-17 11:09
圖為10日南美洲智利上空的極光。（路透）

客機繞圈讓乘客欣賞極光 竟被投訴延誤航班

2024-05-13 08:05
國際知名魔術大師大衛考柏菲遭16名女性指控被下藥迷姦。(美聯社)

「大衛魔術」大衛考柏菲驚爆性侵 遭16女控下藥迷姦

2024-05-15 21:55

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬
跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕