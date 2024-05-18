英、法、德、日…13國促以色列勿攻拉法 G7僅美沒簽署

一輛汽車停在加薩南部的國際紅十字會野戰醫院附近。（路透）

包括英國、法國、德國、澳洲和日本在內的13個國家，17日聯手呼籲以色列 不要對加薩 走廊南部城市拉法（Rafah）進行大規模攻擊。其中包括許多傳統上支持以色列的國家，也包括了七大工業國集團（G7 ）的六國，G7中僅美國未簽署。然而，以色列矢言加強在拉法的地面攻擊。

中央社引述法新社報導，這些國家的外交部長向以色列外長卡茲（Israel Katz）發出公開信，當中寫道：「我們重申反對在拉法發動全面軍事行動，這將為平民帶來災難性後果。」

簽署公開信的其餘國家，包括加拿大、紐西蘭、南韓及歐盟（EU）成員國義大利、荷蘭、瑞典、丹麥和芬蘭。

對於以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的內閣最近採取措施來改善國際援助進入加薩走廊（Gaza Strip）的流通，這13國外長表示歡迎，但他們呼籲仍要有「進一步步驟」。

這封致以色列外交部長卡茲（Israel Katz）的信共4頁，這些外長寫道：「我們敦促以色列政府，讓人道援助透過所有相關的過境關卡進入加薩走廊，包括在拉法的關卡。」

他們還呼籲以色列採取「具體行動，來保護平民、國際和當地人道援助人員以及記者」。並懇求能夠有「可維持下續的停火」。