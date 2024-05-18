「英國最善良水電工」編故事騙捐款 休葛蘭也受害

號稱「英國最善良水電工」社會企業創辦人安德森（左）被踢爆詐騙善款，圖為他與受助人合影。（取材自臉書）

一名曾被封為「英國最善良水電工」的社會企業創辦人，以編造的熱心公益和「社會光明面」故事成功誆騙至少200萬元（英鎊，下同，約254萬美元）捐款，男星休葛蘭也是受害者。

成立於2017年、位於英格蘭西北部伯恩利（Burnley）鎮的Depher按英國法規被歸類為社區利益公司（CIC），資金來源除了一般商業收入，還有捐款和群眾募資。

不過，根據英國廣播公司（BBC）追蹤報導，至少自2019年以來，創辦人安德森（James Anderson）透過在社群媒體 發布社經弱勢民眾和老年人照片、以及宣稱Depher如何關懷和免費協助他們，向各界騙取愛心捐款，並將公司部分所得用於添購私人住宅和汽車。安德森濫用相關影像往往未經當事人同意。

根據Depher在社群媒體發布的數百則「愛心事蹟」，讓安德森成為媒體紅人，知名捐款人包括創作歌手莉莉艾倫（Lily Allen），休葛蘭（Hugh Grant）也曾捐助7萬5000英鎊。

回應BBC質問，安德森說：「我知道我做錯事了，我道歉。但我能做什麼？我沒有魔法棒。我不是哈利波特 （Harry Potter）。」安德森在BBC調查期間，刪除了Depher在社群媒體有超過10萬人追蹤的主要官方帳號。

曾被封為「英國最善良水電工」、「水電工英雄」的安德森不僅曾獲已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）感謝函，2023年更獲頒表揚對社區有貢獻人士的「英國公民獎」（British Citizen Award）。

BBC的調查報導發布後，安德森的「英國公民獎」遭撤銷。英國的募資活動獨立監管機關Fundraising Regulator已對Depher展開調查。