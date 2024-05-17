法國北部城市盧恩傳出武裝嫌犯試圖焚燒猶太會堂 遭警察開槍擊斃
法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）17日表示，警方開槍擊斃了一名似乎正計劃攻擊猶太會堂的武裝嫌犯。
天空新聞台報導，達馬南稱這起事件發生在早上，地點是法國北部的盧恩（Rouen），該名人士打算縱火焚燒當地的猶太會堂，並對警察的反應和勇氣表示感謝。
根據當地政府部門說法，這名男子當時攜帶一把刀和一根鐵棒，身分和動機目前均不詳。法國電視三台（France 3）報導，消防隊已到現場。一名市府官員上午8時前不久表示，火勢已經得到了控制。
盧恩市長邁爾-盧西諾（Nicolas Mayer-Rossignol）上社群媒體表示，該市「傷痕累累，驚魂未定」，並感謝現場的急救人員，稱「除了武裝人士外，沒有受害者」。法國猶太教徒團體「法國猶太中央公署」主席科爾奇亞（
Élie Korchia）則補充，警方「避免了另一場反猶太悲劇」。
因為中東衝突、俄羅斯入侵烏克蘭與恐攻威脅，法國已經在2024年巴黎奧運之前，將維安層級升高至最高等級。
Bravo aux courageux policiers de Rouen qui ont neutralisé un individu qui se jetait sur eux avec un couteau et une barre de fer.— Matthieu Valet (@mvalet_officiel) May 17, 2024
Visiblement, l’individu voulait brûler la synagogue.
Voilà le résultat de la haine du juif en 🇫🇷.
Exemple que porter un couteau doit rester un délit! pic.twitter.com/CvD0fsRK38
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