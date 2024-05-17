我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算

7大儲蓄方法 提升支付房貸能力

法國北部城市盧恩傳出武裝嫌犯試圖焚燒猶太會堂 遭警察開槍擊斃

編譯周辰陽／即時報導
法國內政部長達馬南17日表示，北部城市盧恩警方開槍擊斃了一名似乎正計劃攻擊猶太會堂的武裝嫌犯。（翻攝自X / BFMTV）
法國內政部長達馬南17日表示，北部城市盧恩警方開槍擊斃了一名似乎正計劃攻擊猶太會堂的武裝嫌犯。（翻攝自X / BFMTV）

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）17日表示，警方開槍擊斃了一名似乎正計劃攻擊猶太會堂的武裝嫌犯。

天空新聞台報導，達馬南稱這起事件發生在早上，地點是法國北部的盧恩（Rouen），該名人士打算縱火焚燒當地的猶太會堂，並對警察的反應和勇氣表示感謝。

根據當地政府部門說法，這名男子當時攜帶一把刀和一根鐵棒，身分和動機目前均不詳。法國電視三台（France 3）報導，消防隊已到現場。一名市府官員上午8時前不久表示，火勢已經得到了控制。

盧恩市長邁爾-盧西諾（Nicolas Mayer-Rossignol）上社群媒體表示，該市「傷痕累累，驚魂未定」，並感謝現場的急救人員，稱「除了武裝人士外，沒有受害者」。法國猶太教徒團體「法國猶太中央公署」主席科爾奇亞（

Élie Korchia）則補充，警方「避免了另一場反猶太悲劇」。

因為中東衝突、俄羅斯入侵烏克蘭與恐攻威脅，法國已經在2024年巴黎奧運之前，將維安層級升高至最高等級。

猶太 巴黎奧運 社群媒體

上一則

不只被毆打虐待…2000名脫北女遭「緩慢處決」 北韓殘忍手段曝光

延伸閱讀

中國富豪涉挪用補貼購買9座酒莊 遭法國沒收

中國富豪涉挪用補貼購買9座酒莊 遭法國沒收
法國辦奧運擁擠 希、土漲幅大 北歐遊熱門

法國辦奧運擁擠 希、土漲幅大 北歐遊熱門
法屬新喀里多尼亞暴動增至5死 法國控亞塞拜然干預

法屬新喀里多尼亞暴動增至5死 法國控亞塞拜然干預
納粹屠殺紀念館遭血手印塗鴉 巴黎當局提告

納粹屠殺紀念館遭血手印塗鴉 巴黎當局提告

熱門新聞

身障退休爺爺因2017年中了8萬英鎊樂透，一切社會福利被取消，如今活在赤貧之中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Vives）

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

2024-05-11 19:05
2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14
俄羅斯聖彼得堡市一輛巴士行駛時突然急轉彎，然後從橋梁上墜入莫伊卡河，事故造成7位乘客死亡、數人受傷。(截取自NBC YouTube)

俄羅斯聖彼得堡巴士墜河 導致7人喪命

2024-05-11 10:36
圖為10日南美洲智利上空的極光。（路透）

客機繞圈讓乘客欣賞極光 竟被投訴延誤航班

2024-05-13 08:05
示意圖。(取自123RF)

以為開玩笑…爸爸上廁所託管小孩 同事竟將1歲嬰扔進蝦池

2024-05-09 15:50
國際知名魔術大師大衛考柏菲遭16名女性指控被下藥迷姦。(美聯社)

「大衛魔術」大衛考柏菲驚爆性侵 遭16女控下藥迷姦

2024-05-15 21:55

超人氣

更多 >
「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…
他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入
房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元
曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民
列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人