我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7大儲蓄方法 提升支付房貸能力

雷雨襲休士頓4死、逾86萬戶停電 市長籲「勿出門上班」

魔術師大衛遭16女控猥褻「最小15歲」 3女：被下藥迷姦

編譯徐榆涵／綜合16日電
國際知名魔術大師大衛考柏菲遭16名女性指控被下藥迷姦。（美聯社）
國際知名魔術大師大衛考柏菲遭16名女性指控被下藥迷姦。（美聯社）

國際知名魔術大師大衛考柏菲（David Copperfield）遭16名女性指控被下藥迷姦或不當觸摸，且逾半數人聲稱，事發時皆未成年，年紀最小甚至只有15歲。

BBC援引衛報報導，現年67歲的大衛考柏菲遭指控犯行時間可追溯至1980年代末至2014年間。對此，大衛考柏菲及其律師，目前都否認所有指控，甚至稱大衛考柏菲是#MeToo運動的倡導者。

報導指出，有3名女性聲稱大衛考柏菲對她們下藥性侵，另外有4名女性稱大衛考柏菲在表演期間對她們的胸部等私密部位進行不當觸摸。

女子卡拉（Carla）稱，她在1991年認識了大衛考柏菲，當時她只有15歲，大衛透過電話與她保持聯繫，大概18歲時兩人發生自願性關係，但她相信自己當時是遭到誘姦。

事實上，大衛考柏菲此前就曾遭指控有不當行為，2018年時還發推文否認所有指控。

大衛考柏菲是美國最著名的魔術師之一，坐擁21項艾美獎和11項金氏世界紀錄。

報導並稱，指大衛考柏菲的名字曾出現在今年1月一份與已故美國富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有關的解封法院紀錄，令人關注他與愛潑斯坦的關係。有女事主稱，她們在經過電影大亨韋斯汀（Harvey Weinstein）2017年被揭性侵、性騷擾女星而引發的反性侵「#MeToo」運動浪潮後，才敢於談及被大衛考柏菲性侵的經歷。

大衛考柏菲否認指控，其代表律師指他從未對任何人做出不當行為，「更不用說對未成年人」；對於卡拉的指控，律師未有否認大衛考柏菲認識該女子，但指他們之間關係完全合法且自願並維持了4年，而當事人強烈否認有任何誘騙或其他不當行為說法。

性騷擾 艾美獎

上一則

以色列報復貿易禁運 將對土耳其徵收100%關稅

下一則

斯洛伐克總理遇刺 歐洲極端主義助長政治暴力 「貧富懸殊導致」

延伸閱讀

羅達倫獲加州民主黨背書 李卡多指責

羅達倫獲加州民主黨背書 李卡多指責
「大衛魔術」大衛考柏菲驚爆性侵 遭16女控下藥迷姦

「大衛魔術」大衛考柏菲驚爆性侵 遭16女控下藥迷姦
市長民調：布里德微弱領先 麥法恩、丹尼爾羅偉緊隨

市長民調：布里德微弱領先 麥法恩、丹尼爾羅偉緊隨
夾在有特殊需要的兄弟姐妹之間 「玻璃孩」 非常懂事卻最被忽略

夾在有特殊需要的兄弟姐妹之間 「玻璃孩」 非常懂事卻最被忽略

熱門新聞

身障退休爺爺因2017年中了8萬英鎊樂透，一切社會福利被取消，如今活在赤貧之中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Vives）

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

2024-05-11 19:05
2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14
俄羅斯聖彼得堡市一輛巴士行駛時突然急轉彎，然後從橋梁上墜入莫伊卡河，事故造成7位乘客死亡、數人受傷。(截取自NBC YouTube)

俄羅斯聖彼得堡巴士墜河 導致7人喪命

2024-05-11 10:36
圖為10日南美洲智利上空的極光。（路透）

客機繞圈讓乘客欣賞極光 竟被投訴延誤航班

2024-05-13 08:05
示意圖。(取自123RF)

以為開玩笑…爸爸上廁所託管小孩 同事竟將1歲嬰扔進蝦池

2024-05-09 15:50
國際知名魔術大師大衛考柏菲遭16名女性指控被下藥迷姦。(美聯社)

「大衛魔術」大衛考柏菲驚爆性侵 遭16女控下藥迷姦

2024-05-15 21:55

超人氣

更多 >
他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入
房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元
曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民
列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人
浪漫洗鴛鴦浴…男友1舉動她嚇壞喊分手 男網友力挺：真的超噁

浪漫洗鴛鴦浴…男友1舉動她嚇壞喊分手 男網友力挺：真的超噁