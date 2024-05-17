魔術師大衛遭16女控猥褻「最小15歲」 3女：被下藥迷姦

國際知名魔術大師大衛考柏菲遭16名女性指控被下藥迷姦。（美聯社）

國際知名魔術大師大衛考柏菲（David Copperfield）遭16名女性指控被下藥迷姦或不當觸摸，且逾半數人聲稱，事發時皆未成年，年紀最小甚至只有15歲。

BBC援引衛報報導，現年67歲的大衛考柏菲遭指控犯行時間可追溯至1980年代末至2014年間。對此，大衛考柏菲及其律師，目前都否認所有指控，甚至稱大衛考柏菲是#MeToo運動的倡導者。

報導指出，有3名女性聲稱大衛考柏菲對她們下藥性侵，另外有4名女性稱大衛考柏菲在表演期間對她們的胸部等私密部位進行不當觸摸。

女子卡拉（Carla）稱，她在1991年認識了大衛考柏菲，當時她只有15歲，大衛透過電話與她保持聯繫，大概18歲時兩人發生自願性關係，但她相信自己當時是遭到誘姦。

事實上，大衛考柏菲此前就曾遭指控有不當行為，2018年時還發推文否認所有指控。

大衛考柏菲是美國最著名的魔術師之一，坐擁21項艾美獎 和11項金氏世界紀錄。

報導並稱，指大衛考柏菲的名字曾出現在今年1月一份與已故美國富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有關的解封法院紀錄，令人關注他與愛潑斯坦的關係。有女事主稱，她們在經過電影大亨韋斯汀（Harvey Weinstein）2017年被揭性侵、性騷擾 女星而引發的反性侵「#MeToo」運動浪潮後，才敢於談及被大衛考柏菲性侵的經歷。

大衛考柏菲否認指控，其代表律師指他從未對任何人做出不當行為，「更不用說對未成年人」；對於卡拉的指控，律師未有否認大衛考柏菲認識該女子，但指他們之間關係完全合法且自願並維持了4年，而當事人強烈否認有任何誘騙或其他不當行為說法。