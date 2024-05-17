以色列報復貿易禁運 將對土耳其徵收100%關稅

以色列 財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）16日表示，將對土耳其 進口的其他商品徵收100%的關稅，此舉旨在報復土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）此前停止對以國出口商品的決定。此外，以色列防長指出，由於在加薩 走廊最南端拉法市戰事加劇，以色列將派更多部隊「進入拉法」。

香港01報導，該決議可能是一項臨時決議，惟因其將持續至厄多安的任期結束，而以色列與土耳其間的自由貿易協定亦被作廢。斯莫特里奇指該項決議將提交至內閣審批。

土耳其在5月2日聲明稱，土方已在4月9日開始暫停向以色列出口多項商品，惟以國在3日聲明將對土耳其做反制措施。

土耳其是以色列第五大進口國、第九大出口國。據以色列中央統計局數據，以色列2023年對土耳其的出口額為15.7億美元，進口額為46.1億美元。

中央社引述法新社報導，以色列國防部葛朗特（Yoav Gallant）表示，軍事行動「將會繼續」，增派部隊將會進入拉法地區，當地數個地道「已被我軍摧毀…這項行動將會更加激烈」。

根據國防部聲明，葛朗特15日走訪拉法後發表談話說：「已對數以百計（恐怖）目標進行打擊，我軍正在這個地區展開軍事行動。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）表示，自從以軍對拉法升高攻勢以來，已有60萬人逃離當地。

與此同時，美國在遭到圍困的加薩走廊海岸搭建一座臨時碼頭已經完成，將用於接收援助物資。