斯洛伐克總理遇刺 歐洲極端主義助長政治暴力 「貧富懸殊導致」

斯洛伐克總理費科15日遇刺，經過搶救已能說話，但情況仍危急。（路透）

斯洛伐克總理費科15日遇刺，身中五槍，接受手術後脫離危險期，已能說話，但情況依然非常嚴重。費科遇刺引起國際社會強烈譴責，歐洲多國政治暴力在選舉年頻繁浮面亦引起關注。華盛頓郵報等傳媒分析，歐洲近年經濟發展趨緩、貧富差距拉大，令激進的政治觀點流行。部分國家當局擴大對極端主義的定義，卻引來民意反彈。現時歐洲社會氛圍趨於緊張對立，極右勢力冒起，政治暴力事件恐仍會增加。

綜合大公、文匯報報導，德國 近期政治暴力事件頻發，當局統計自2019年至今，當地每年針對政客的言語和身體暴力攻擊增加一倍以上。德國刑事警察局上周證實，當地今年已錄得至少22宗造成人身傷害的政治暴力事件，較去年全年的27宗更多。在英國、法國、荷蘭與西班牙等國家，針對政客的人身攻擊和騷擾也與日俱增。

倫敦經濟學院政治安全事務專家唐寧指出，極端政治觀點在歐洲流行的背後，是民眾因物價上漲、貧富差距拉闊，對社會不公的不滿情緒，被極端政治勢力利用，「歐洲選民們愈來愈覺得，主流政黨沒有代表他們。人們會說，『現有經濟結構一定有什麼地方失靈了，為什麼已經年屆40多歲，我依然無法置業安居？』」

唐寧也稱，主流政黨為吸引選票，逐漸採納部分極端的政治主張。例如在英國，曾經只有極右翼主張的對移民 強硬觀點，已被執政保守黨接納，甚至成為其政策主流，「英國歷任政府多年來，都不會將移民事務政治化，但從2016年脫歐公投起，這種默契已然破裂。」

英國早前宣布重新定義「極端主義」，將包括親巴勒斯坦組織在內的多個團體貼上「極端主義」標籤。唐寧對此直言，新定義過於強調所謂「意識形態」區分，卻將多個正常表達訴求的組織列入其中，引來民眾更多不滿。如果有組織藉機將自己描述作「受到政府迫害」，當局擴大極端主義定義非但無法打壓相關群體，反而會變相助長其吸引力。

德國萊比錫大學政治學教授德克爾指出，歐洲各國當局僅靠強硬鎮壓，不足以解決極端主義的威脅，「擴大極端主義定義後，我們又該如何處置？我們依然需要解決在政治和公共事務當中切實存在、威脅日增的各類問題。」

德國杜塞爾多夫大學政治學家馬歇爾稱，在社媒助長輿論爭議、以及民粹主義言論不斷煽動下，歐洲各國的政治氛圍變得更加緊張，「我們會觀察到情緒兩極化的現象：持不同政見者在彼此眼中，最終都被視作『敵人』。」

另一方面，斯洛伐克總統當選人佩拉格利尼（Peter Pellegrini）16日探視遭暗殺未遂的盟友、總理費科後表示，費科已經可以說話，但是情況仍然「真的非常艱難」。

當局表示，總費科槍擊案的嫌犯為「孤狼式」犯案，犯案動機是因為不滿上個月總統大選由費科的盟友佩拉格利尼當選總統。

斯洛伐克政治多年來一直存在親歐派和民族主義傾向間的分歧，而最近一次選舉嚴重受到社群媒體 上假訊息和言語攻擊的影響。