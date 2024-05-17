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憂曼谷被海水淹沒 泰國擬本世紀前遷都

編譯茅毅／綜合16日電
曼谷因氣候變遷，可能在本世紀末前被海水淹沒，泰國考慮遷都，圖為曼谷黎明寺。（歐新社）
曼谷因氣候變遷，可能在本世紀末前被海水淹沒，泰國考慮遷都，圖為曼谷黎明寺。（歐新社）

據外媒引述一位泰國高官報導，為避免地勢較低的首都曼谷因氣候變遷，可能在本世紀末之前被海水淹沒，泰國政府正研擬應對方案，甚至不排除遷都。

曼谷是泰國最大城，人口已破千萬。但鑑於全球暖化現象導致海平面上升，以及地勢低窪，因此有專家示警，在21世紀結束前，恐遭海水淹沒。

泰國環境局副局長帕維奇（Pavich Kesavawong）說：「我認為我們已經超過攝氏1.5度。」他指的是全球溫度比工業化前水準的升幅，「現在我們必須回頭考慮適應問題。」他說，「如果我們保持（目前的）情況，我想曼谷將被淹沒。」

帕維奇表示曼谷這座城市可能無法適應世界目前的暖化趨勢，官方正未雨綢繆，例如借鏡歐洲著名的低地國荷蘭，藉由興建堤防防堵海水倒灌；遷都也是選項之一，以一勞永逸解決曼谷每逢雨季就常鬧淹水等水患問題，但因茲事體大，目前尚屬假設階段。

帕維奇說，「我個人認為這是一個不錯的選擇，這樣我們就可以將首都的政府區域和商業區域一分為二；曼谷（將）仍然是政府首都，但商業區要遷移。」

他表示，雖然此舉距離被採納為政策還有很長的路要走，但在東南亞地區並非沒有先例；例如，努山塔拉（Nusantara）將在今年成為印尼新首都，它將取代正在下沉和受到汙染的雅加達，成為印尼的政治中心。

這並非泰國首度研擬遷都。泰國前總理帕拉育執政時，也提過遷都構想，認為曼谷太過擁擠，研議以遷都解決問題。

泰國 印尼 暖化

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