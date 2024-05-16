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英女跟男友性行為時遭勒死 專家警告此舉「極其危險」

編譯周辰陽／即時報導
英國職業舞者喬琪亞2022年2月跟男友發生「窒息式性愛」遭勒死。法醫跟鑑識專家警告，這種做法「極其危險」。（取材自臉書）
英國職業舞者喬琪亞2022年2月跟男友發生「窒息式性愛」遭勒死。法醫跟鑑識專家警告，這種做法「極其危險」。（取材自臉書）

英國西約克郡布拉福市死因裁判庭近日聆訊2022年一起命案，一名女子跟男友發生性行為時遭勒死，法醫跟鑑識專家就「窒息式性愛」提出警告，稱此舉「危險」，且可能發生「致命後果」。

每日郵報15日報導，這起事件發生在2022年2月3日，受害人是26歲的職業舞者喬琪亞（Georgia May Brooke），兇嫌則是31歲的私人教練與健身教師路克（Luke Cannon）。兩人在服用毒品液態快樂丸（GHB，或稱迷姦藥水）後，又吸食古柯鹼與喝酒，引發了粗暴式性愛。

雙方的友人說，這對情侶喜歡角色扮演，也會拍攝自製限制級影片，但路克此次把喬琪亞掐到了失去意識。據轉述，路克維持緊握喬琪亞的頸部，直到她心跳停止。

雖然路克打了緊急求助電話，但救護人員趕到他的住處時，發現喬琪亞未著寸縷、躺在床上且脈搏停止。雖然進行了急救，喬琪亞送醫後仍宣告死亡。醫護人員報警，陪同前來的路克則先一步逃跑。

報導稱，路克曾告訴醫師，「她媽媽會殺了我，我才該死」，又打電話給一位友人，「告訴她媽媽，我會跟她一起走」。警方趕到醫院前，路克先一步逃走，在醫院附近的樹林上吊輕生，他的屍體幾小時後被發現。

鑑識病理學家強生（Chris Johnson）出庭時表示，喬琪亞的死因是扼死，但在她昏過去之後，路克必須繼續對頸部施加壓力更長的時間，才會導致她心搏停止。強生還解釋，性行為期間讓身體缺氧，可以引發興奮與提高性快感，但這是一種「極其危險的做法」。

BBC報導，喬琪亞與路克的友人遞交與當庭宣讀的聲明指出，兩人如何建立了「實驗性」的性關係，也解釋喬琪亞對樂於進行窒息性愛，警方在她死後看到的簡訊也證實此事，並指兩人之間的所有性行為一直是雙方合意。

資深法醫佛萊明（Martin Fleming）紀錄這起命案時表示，雖然沒有證據顯示路克曾打算殺死女友，但他曾用「過度」力量。

佛萊明表示，對於試圖從事窒息性愛的人，喬琪亞之死應該發出「強烈的訊息」。他說，「這樣的性行為危險與魯莽，時常發生致命後果」。

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