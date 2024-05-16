「阿拉伯版」申根簽證 年底前推出可遍遊6國

波斯灣合作理事會表示，今年底前推出海灣地區「大旅遊簽證」，讓遊客可多次入境，一證遍遊海灣6國。（取材自Ｘ平台）

波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council，GCC）日前決議，在今年底前推出海灣地區「大旅遊簽證 」，概念類似歐洲多國適用的「申根簽證」，讓遊客一證遍遊海灣6國，包括沙烏地阿拉伯 、阿拉伯聯合大公國（阿聯）、巴林、科威特、卡達和阿曼。

中東地區旅遊業者多已開始摩拳擦掌，準備為阿拉伯世界推出全新風貌的不同旅遊套裝。據阿聯「海灣時報」報導，GCC宣布將於今年年底前推出一個海灣6國適用的單一旅遊簽證，類似歐洲申根會員國現行的申根簽證，稱為「大旅遊簽證」（Grand Tours Visa）。旅客在GCC一國中取得大旅遊簽證後，即可在簽證效期內自由進出海灣6國，且可多次入境。

沙烏地旅遊局執行長哈米丁（Fahd Hamidaddin）表示，此合作將可為中東旅遊業創造一段令人驚艷的「阿拉伯之旅」，而且從地中海到紅海路線的郵輪發展也預期出現巨大轉變，因為郵輪乘客不再需要對每一個停靠港單獨申請簽證。

阿聯經濟部長阿爾馬里（Abdullah bin Touq Al Marri）說，此一新政策將可簡化海灣地區跨國旅行證明文件辦理程序，為旅客節省時間和金錢，同時促進中東地區的旅遊業發展。

據「富比世 」雜誌（Forbes）網站，沙烏地阿拉伯自5年前開始對外國開放休閒旅遊後，至今在旅遊業的開發投資金額高達8000億美元。在今年2月，沙烏地阿拉伯已提前7年實現突破1億外國遊客入境的重要里程碑。

知名旅遊網站Expedia全球市場副總裁阿薩德（Rehan Asad）看好此政策，稱會根據他們1000萬人口資料庫，結合飯店、汽車和旅遊活動，為「海灣大旅遊簽證」推出全新的阿拉伯之旅套餐。