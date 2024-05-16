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冒犯君主被捕 泰女絕食抗議亡

編譯中心／綜合15日電
泰國民權女鬥士內蒂蓬，2024年5月14日在獄中絕食身亡，享年28歲。（取材自Ｘ平台）
泰國民權女鬥士內蒂蓬，2024年5月14日在獄中絕食身亡，享年28歲。（取材自Ｘ平台）

泰國獄政廳表示，因冒犯君主罪而被拘留的28歲維權人士內蒂蓬（Netiporn Sanae-sangkhom）在拘留期間絕食抗議，於15日死亡。

中央社引述法新社報導，內蒂蓬是支持民主團體「塔魯旺」（Thaluwang，意為「粉碎王宮」）的維權人士，自1月以來一直遭到審前羈押。

她因2020年對王室車隊進行抗議，遭依泰國嚴厲的冒犯君主法起訴。當時正是泰國青年帶領的民主運動高峰。

泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）及王室成員受到舉世數一數二嚴厲冒犯君主法保護，每項罪行都可能使觸法者遭判15年監禁。

內蒂蓬在被拘留後不久就對泰國司法體系展開絕食抗議，因健康問題立即被轉送監獄醫院。

根據獄政廳聲明，內蒂蓬罹患腿部和手臂無力以及貧血，但是拒絕醫院提供的「礦物質和維生素」。聲明表示，醫院將會驗屍以確定死因。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）東南亞區域辦事處表示，對於內蒂蓬之死「深感不安」，「我們呼籲對她的死亡和照護展開透明和公正的調查。言論自由與和平集會是基本權利。」

據人權律師協會（Human Rights Lawyer Association）表示，泰國至少有2名政治犯展開絕食抗議。

泰國 東南亞 監獄

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