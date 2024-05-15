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印度孟買巨型廣告看板倒塌 已知14死70傷

編譯徐榆涵／綜合報導
印度孟買市一塊巨型廣告招牌倒塌，由於廣告招牌長70公尺、寬50公尺，墜落後造成大量死傷。（歐新社）
印度孟買市一塊巨型廣告招牌倒塌，由於廣告招牌長70公尺、寬50公尺，墜落後造成大量死傷。（歐新社）

印度孟買市一塊巨型廣告招牌，13日在一場猛烈風暴中倒塌，截至發稿時間，已知造成14人死亡、70人受傷，恐還有數十人受困。

事發在孟買東部一家加油站，倒塌的廣告看板長約70公尺，寬約50公尺，13日由於天候惡劣，鐵製的廣告牌在狂風暴雨中不斷搖晃，最終不敵強風倒下，壓住下方人群及汽車，造成至少14人被活活壓死，逾70人受傷，當局緊急出動起重機、切割機等展開救援。

NDTV、BBC報導，當地新聞頻道的影片顯示，巨大的廣告看板在風中搖曳，接著倒塌並撞擊在該市東郊加特科帕爾（Ghatkopar）一條繁忙道路附近的建築物。

從現場照片可以看到，救援小組在廢墟中作業，救難人員從廣告看板下拉出傷者，並使用切割工具破壞金屬鐵架。

馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）邦長辛德（Eknath Shinde）表示，救出受困人員是當務之急，政府將治療傷者，並將向罹難者家屬提供50萬盧比（約5986美元），已指示有關當局審查所有此類廣告看板，以及對該事件進行調查。

孟買近日遭遇強風、暴雨和沙塵暴襲擊，部分地區短暫停電，陸空交通皆受影響，除了火車系統大亂，孟買市機場航班還一度停飛，至少15架航班被迫改道。

根據警方調查發現，該廣告刊板其實沒有獲得安裝許可，是非法的。所以目前警方已經以不構成謀殺的過失殺人罪、危害他人生命或人身安全的行為造成嚴重傷害等罪名指控業主，全案正持續進行調查當中。

且事故現場有多台加油機，也讓搜救行動增添風險。倒塌事件發生後，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）當局宣布為死者家屬提供約50萬美元的賠償。

印度孟買市一塊巨型廣告招牌，13日在一場猛烈風暴中倒塌。（路透）
印度孟買市一塊巨型廣告招牌，13日在一場猛烈風暴中倒塌。（路透）

暴雨 印度 加油站

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