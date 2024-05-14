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南韓外長訪中見王毅 學者：尹錫悅政府尋求改善關係

中央社／台北14日電
南韓外交部長趙兌烈（左）、中國外交部長王毅（右）。（歐新社）
南韓外交部長趙兌烈（左）、中國外交部長王毅（右）。（歐新社）

南韓外交部長趙兌烈（Cho Tae-yul）13日會晤中國外交部長王毅。南韓學者分析，這是為中日韓領導人會議恢復做準備，另也顯示尹錫悅政府致力於尋求改善與中國關係。

趙兌烈13日到訪中國，在北京會晤王毅。這是相隔6年半後，再有南韓外交部長到訪中國。

第一財經14日引述南韓學者金允俊（音譯）的意見表示，尹錫悅政府上台後推動「價值觀外交」，積極改善與美、日關係，不過對於中國的外交成績，尚沒有看到實質成果。

金允俊認為，尹錫悅政府才剛遇到國會選舉慘敗，在國內社會、經濟等領域明顯承壓，需要藉助外交表現以轉移國內壓力。這趟訪問除了為中日韓領導人會議的恢復做準備外，也顯示尹錫悅政府尋求改善與中國關係，盼在外交上尋找平衡。

金允俊表示，南韓要改變對中國的貿易逆差不容易，因為中國和南韓產業鏈深度融合，中國相關產業進口替代效應在逐漸顯現；建議南韓企業可以在半導體產業等高新技術發展上與中國企業加強合作，有利於雙方一起開拓新市場。

上海市朝鮮半島研究會副會長、上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任詹德斌指出，尹錫悅政府多次強調降低對於中國市場的依賴，必須轉移出口市場，深化與西方國家經貿合作，不過這實踐起來很難。

據韓聯社報導，韓、中兩位外交部長13日決定為即將在首爾舉行的第9次韓中日領導人會議保持合作。趙兌烈強調，即使有難關，兩國也要管控好分歧，繼續保持良好合作態勢；王毅表示，將在雙方方便的時候訪問南韓。

報導提到，韓、中兩位外交部長也決定為加強穩定供應鏈等領域繼續保持合作。趙兌烈呼籲中國幫助在中的南韓企業解決困難，營造有利的投資環境。雙方還就烏克蘭、中東局勢、中美關係等地區及全球性問題討論。

南韓 王毅 投資

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