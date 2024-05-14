我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

520前局勢敏感 康達：維持台海和平穩定嚇阻風險

等待CPI報告 股指走升 那指收創歷史新高

遮擋富士山黑布訂5月21日完工 當地商議開徵住宿稅

中央社／東京14日綜合外電報導
外國觀光客為拍攝日本富士山引發民怨的情況，不只發生在山梨縣富士河口湖町的羅森便利商店（圖）。（路透）
外國觀光客為拍攝日本富士山引發民怨的情況，不只發生在山梨縣富士河口湖町的羅森便利商店（圖）。（路透）

日本河口湖車站外一家便利商店近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，當地公所設置阻擋拍攝的黑布預計21日完工。另外，面對觀光客湧入，該公所也準備商議最快2026年度開徵住宿稅。

日本讀賣新聞報導，富士河口湖町公所13日說明黑布設置進度。這項工程將在羅森（LAWSON）河口湖站前店對面人行道，設置一面高度約2.5公尺、寬度約20公尺的遮光幕阻擋拍攝富士山。若工程未因雨延宕的話，預計21日將掛上布幕。

另外，為防止觀光客隨意穿越馬路，公所也將在馬路兩側設置9個高約80公分、寬約3公尺的護欄。

羅森河口湖站前店因為跟背後的富士山形成強烈對比，吸引許多外國觀光客到此一遊打卡。由於觀光客爭相拍照打卡的脫序行為導致亂象叢生，經國內外媒體報導後，此處也成為日本近期最富知名度的便利商店。

目前被外國觀光客視為拍攝景點的便利商店共有兩家，一家是最早爆紅、也是正在設置黑色布幕的「羅森河口湖站前店」，另一家則是車程約5分鐘外的「羅森富士河口湖町役場前店」，兩家店外都可以拍到富士山像懸掛在便利商店屋頂上的畫面。

另外，共同社報導，富士河口湖町公所有意開徵住宿稅，目前計畫最快在2026年度內上路。

受到訪日外國客大量湧入當地拍攝便利商店與富士山所帶來的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）課題，富士河口湖町公所正在設置阻拍富士山的黑色布幕。

町公所表示，本月將舉行討論開徵住宿稅的首次會議，商討稅收用途與金額等細節。承辦人員說，訪日外國客快速增加的同時，因為少子女高齡化的趨勢，單靠目前稅收已難以因應觀光設施的建置需求。

觀光 日本

上一則

英網安情報首長：中國力圖未來10年主宰全球科技

下一則

俄軍續進犯 布林肯：支援烏克蘭直到安全獲保障

延伸閱讀

雅達利開發新機種 X世代重溫童年

雅達利開發新機種 X世代重溫童年
遊客攻占富士市大橋 拍富士山脫序行為又惹民怨

遊客攻占富士市大橋 拍富士山脫序行為又惹民怨
架黑布擋富士山阻脫序行為 觀光客竟稱：別家更好拍

架黑布擋富士山阻脫序行為 觀光客竟稱：別家更好拍
遊客瘋湧拍富士山 日本LAWSON便利店道歉、祭對策

遊客瘋湧拍富士山 日本LAWSON便利店道歉、祭對策

熱門新聞

2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14
身障退休爺爺因2017年中了8萬英鎊樂透，一切社會福利被取消，如今活在赤貧之中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Vives）

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

2024-05-11 19:05
歐盟執委會副主席、外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。歐新社

俄羅斯：烏克蘭衝突兩周內可結束 前提是這個

2024-05-08 08:44
一位網友在拉麵店點了大碗沾麵，不料店家卻一次給他多達2公斤份量的麵。圖擷自X平台

點大碗沾麵竟端來2公斤…他吃到快撐死 店員認錯：是別人的麵

2024-05-07 15:28
俄羅斯聖彼得堡市一輛巴士行駛時突然急轉彎，然後從橋梁上墜入莫伊卡河，事故造成7位乘客死亡、數人受傷。(截取自NBC YouTube)

俄羅斯聖彼得堡巴士墜河 導致7人喪命

2024-05-11 10:36
圖為10日南美洲智利上空的極光。（路透）

客機繞圈讓乘客欣賞極光 竟被投訴延誤航班

2024-05-13 08:05

超人氣

更多 >
歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？
風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產
不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅
「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格