以色列屯墾區居民襲擊加薩救助物資卡車 白宮譴責暴行
以色列占領下的巴勒斯坦約旦河西岸，13日發生以國屯墾區居民襲擊開往加薩走廊的援助車隊，將食物包裹扔到路上並縱火燒車，引發白宮譴責。
衛報報導，事件發生在約旦河西岸城市希伯崙以西的塔爾庫米亞（Tarqumiya）檢查站。根據新聞與半島電視台記者在社群媒體「X」（推特）發布的影像顯示，屯墾區居民擋住卡車，將裝著急需物資的箱子從車上往地面丟，隨後朝著遠處亂扔，還可見到人出腳猛踹。
從照片可見，路面上有成堆的受損援助包裹，大量米和麵粉灑了一地。另有約旦媒體上網發布錄影，據稱是搭載援助物資的卡車陷入火海。
Ultranationalist Israeli settlers attacked an aid convoy headed for the Gaza Strip at the Tarqumiya checkpoint in the Occupied West Bank.— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) May 13, 2024
Nearly the entire population of the Palestinian territory is experiencing starvation. pic.twitter.com/5Ht9Pf5GV1
美國白宮國家安全顧問蘇利文告訴記者，「有人正在攻擊跟掠奪這些約旦開往加薩以運送人道援助的車隊，這是一場完全的暴行」。他接著表示，「我們正在研究必須對付這種事情的工具」。
蘇利文還表示，「我們也對以色列政府最高層表達關切，我們直言不諱，這是絕對不能接受的行為」。
衛報指出，以國警方似乎沒有干涉阻止劫掠，1名未成年人在內的4人據報後來已被捕，這已不是屯墾民首次阻止向加薩走廊提供援助。
لا تزال شاحنات المساعدات المارة من معبر «ترقوميا» جنوب الضفة الغربية إلى قطاع غزة مشتعلة بعد هجوم مستوطنون عليها. pic.twitter.com/KGOA1IqwFW— خبرني - khaberni (@khaberni) May 13, 2024
上一則
FB留言