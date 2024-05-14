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以色列屯墾區居民襲擊加薩救助物資卡車 白宮譴責暴行

編譯周辰陽／即時報導
以色列占領下的巴勒斯坦約旦河西岸塔爾庫米亞檢查站，13日發生以國屯墾民襲擊開往加薩走廊的援助車隊，將食物包裹扔到路上，據報事後更縱火燒車。（照片翻攝：X / Hamdah Salhut）
以色列占領下的巴勒斯坦約旦河西岸塔爾庫米亞檢查站，13日發生以國屯墾民襲擊開往加薩走廊的援助車隊，將食物包裹扔到路上，據報事後更縱火燒車。（照片翻攝：X / Hamdah Salhut）

以色列占領下的巴勒斯坦約旦河西岸，13日發生以國屯墾區居民襲擊開往加薩走廊的援助車隊，將食物包裹扔到路上並縱火燒車，引發白宮譴責。

衛報報導，事件發生在約旦河西岸城市希伯崙以西的塔爾庫米亞（Tarqumiya）檢查站。根據新聞與半島電視台記者在社群媒體「X」（推特）發布的影像顯示，屯墾區居民擋住卡車，將裝著急需物資的箱子從車上往地面丟，隨後朝著遠處亂扔，還可見到人出腳猛踹。

從照片可見，路面上有成堆的受損援助包裹，大量米和麵粉灑了一地。另有約旦媒體上網發布錄影，據稱是搭載援助物資的卡車陷入火海。

美國白宮國家安全顧問蘇利文告訴記者，「有人正在攻擊跟掠奪這些約旦開往加薩以運送人道援助的車隊，這是一場完全的暴行」。他接著表示，「我們正在研究必須對付這種事情的工具」。

蘇利文還表示，「我們也對以色列政府最高層表達關切，我們直言不諱，這是絕對不能接受的行為」。

衛報指出，以國警方似乎沒有干涉阻止劫掠，1名未成年人在內的4人據報後來已被捕，這已不是屯墾民首次阻止向加薩走廊提供援助。

加薩 白宮 蘇利文

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