以色列屯墾區居民襲擊加薩救助物資卡車 白宮譴責暴行

以色列占領下的巴勒斯坦約旦河西岸,13日發生以國屯墾區居民襲擊開往加薩 走廊的援助車隊,將食物包裹扔到路上並縱火燒車,引發白宮 譴責。

衛報報導,事件發生在約旦河西岸城市希伯崙以西的塔爾庫米亞(Tarqumiya)檢查站。根據新聞與半島電視台記者在社群媒體「X」(推特)發布的影像顯示,屯墾區居民擋住卡車,將裝著急需物資的箱子從車上往地面丟,隨後朝著遠處亂扔,還可見到人出腳猛踹。

從照片可見,路面上有成堆的受損援助包裹,大量米和麵粉灑了一地。另有約旦媒體上網發布錄影,據稱是搭載援助物資的卡車陷入火海。

Ultranationalist Israeli settlers attacked an aid convoy headed for the Gaza Strip at the Tarqumiya checkpoint in the Occupied West Bank.



Nearly the entire population of the Palestinian territory is experiencing starvation. pic.twitter.com/5Ht9Pf5GV1