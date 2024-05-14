美不認加薩種族滅絕：以色列須保護巴勒斯坦平民

受到全球反以聲浪影響，20歲的以色列選手戈蘭（Eden Golan）也捲入政治爭議，在杯葛氛圍下，她最後靠著觀眾的投票逆轉，在比賽中奪得第5名。（路透）

美國國家安全顧問蘇利文13日表示，美國不認為加薩正在發生種族滅絕，但是以色列 必須盡更大努力保護巴勒斯坦 平民。

中央社引述法新社報導，就在停火談判停滯、以色列繼續對加薩走廊南部城市拉法（Rafah）展開空襲的同時，蘇利文（Jake Sullivan）堅稱和平的責任落在巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）這一邊。

他在簡報中說：「我們認為以色列可以而且必須盡更大努力讓對無辜平民的保護及其福祉獲得確保。我們不認為正在加薩發生的事是種族滅絕。」

蘇利文表示，美國「根據國際公認的種族滅絕條件，意圖才是重點」，達成以上評估。

他同時指出，美國總統拜登 希望哈瑪斯遭到擊垮，但也理解巴勒斯坦平民「深陷悲慘境地」。

拜登以停止部分武器供應施壓以色列推遲對拉法的攻勢，遭到共和黨抨擊。與此同時，美國多所大學則因拜登挺以而出現抗議浪潮。

蘇利文表示，拜登認為，對拉法的任何攻勢「都必須跟同時回答『下一步呢』這個問題的戰略終局相連結」。

他說，這將避免以色列「陷入永無止境的戡亂戰役，最終削弱以色列力量與活力」。

另外，歐洲歌唱大賽（Eurovision）11日在瑞典馬爾默進入決賽階段。來自瑞士的饒舌歌手尼莫（Nemo）奪冠，但決賽前夕，主辦單位因允許以色列歌手參賽，引發支持巴勒斯坦的示威者上街抗議，讓本屆賽事再添濃厚的政治色彩。

據中時新聞網報導，受到全球反以聲浪影響，20歲的以色列選手戈蘭（Eden Golan）也捲入政治爭議，在杯葛氛圍下，她最後靠著觀眾的投票逆轉，在比賽中奪得第五名。

根據一名在比賽現場的路透攝影師表示，戈蘭演唱時，台下觀眾頻頻對她發出噓聲，但也有人為她鼓掌。這些雜音透過轉播，讓歐洲和世界各地數以千萬計的觀眾都能聽到。另外，在以色列評審評分時，台下也同樣爆出噓聲。

戈蘭的參賽曲《颶風》（Hurricane）原名為《十月雨》（October Rain），但主辦的歐洲廣播聯盟（EBU）以《十月雨》太容易讓人聯想到哈瑪斯去年10月7日對以色列南部的襲擊，要求其修改歌名。因此，戈蘭將歌名改為《颶風》。

儘管戈蘭更改歌名，大批網友和示威者仍要求主辦單位禁止她參賽，甚至來自世界各地數千名音樂創作者也發動抵制。