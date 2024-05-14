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交棒黃循財 李顯龍治國師法《三國演義》諸葛亮

編譯中心／綜合13日電
新加坡總統尚達曼（右）13日接下新加坡總理李顯龍（左）的辭職意向書，李顯龍將在15日卸任，由副總理黃循財接棒。（美聯社）
新加坡總統尚達曼（右）13日接下新加坡總理李顯龍（左）的辭職意向書，李顯龍將在15日卸任，由副總理黃循財接棒。（美聯社）

新加坡總理李顯龍將在15日卸任，副總理黃循財已接受總統尚達曼邀請接任總理、組織政府，黃循財將率領新內閣，在15日宣誓就職。

李顯龍2004年接任總理，20年來，新加坡人均國內生產總值(GDP)翻了2.4倍；經濟更多元，包括開設賭場度假村，發展生物醫藥等，成為新增長引擎。

據中時新聞網報導，回顧執政20年，72歲的李顯龍感性地謝謝新加坡老一輩以及中生代的犧牲與付出，他遲疑了一下，紅著雙眼哽咽地對新加坡年輕人說出肺腑之言，「年輕人，你們前途無量。你們的條件比你們父母輩或者祖輩的條件優厚得多了，包括資源、教育、機會、國際地位。你們可以去操控、去掌握，發揮你們的才華，把新加坡帶進一個新的世界，把新加坡打造成一個跟今天完全不同的地方。你們可以做得到的。」

對於自己總理生涯的總結，李顯龍表示，「沒有什麼遺憾，應該做的我們已經做了，所以今日新加坡是一個閃爍的小紅點，國家富強人民安居樂業。」

據報導，李顯龍表示，在20年前接班時，最仰慕的歷史人物是諸葛亮，當時他還強調是《三國演義》的諸葛亮，而不是《三國志》的諸葛亮，因為諸葛亮「足智多謀、用兵如神、鞠躬盡瘁、死而後已」。

前兩句，讓李顯龍敬佩，後兩句，讓他產生強烈共鳴。這次交棒，李顯龍希望新總理黃循財能學習他的初心，還有面對詭譎的國際局勢，如何與大國，特別是中、美，以及鄰國保持並發展友好關係，並維護自身的利益。

另外，英國金融時報分析稱，新加坡的經濟發展、外籍勞工問題，以及執政人民行動黨數次爆出醜聞，都將考驗黃循財維持平衡能力，他需要面對日益加劇的社會挑戰，以及正在升級的地緣政治緊張局勢。

分析指出，在已故前總理李光耀與現任總理李顯龍執政期間，新加坡將經濟措施與貿易開放、投資友善政策結合，推動國家經濟發展。但現時的地緣政治環境，是黃循財面臨的一大挑戰。新加坡外交學者陳慶芝稱，「世界經濟模式正在從幫助新加坡成功的全球化力量，轉向保護主義浮面，在不同的時代，新加坡需要不同的領導人。」

分析稱，新加坡最快將於今年舉行大選，民眾料將對人民行動黨的領導能力提出更高要求。香港科技大學公共政策教授、新加坡籍專家劉浩典與黃循財相識，他向《金融時報》形容，黃循財是一名「思想開放的保守派」，外界往往低估他快速適應環境變化的能力，「他更喜歡漸進式的發展，而非徹底的變革。」

新加坡總理李顯龍將於5月15日辭職，由副總理兼財政部長黃循財出任新總理。（新華社...
新加坡總理李顯龍將於5月15日辭職，由副總理兼財政部長黃循財出任新總理。（新華社）

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