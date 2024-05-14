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日本失物去年3000萬件、丟1.4億美元 上萬貓狗走失

編譯中心／綜合13日電
日本警方每年收到的遺失物五花八門，統計日本一整年「丟失228億日圓」，上萬貓狗回不了家。（美聯社）
日本警方每年收到的遺失物五花八門，統計日本一整年「丟失228億日圓」，上萬貓狗回不了家。（美聯社）

日本警察廳去年一共收到將近3000萬件遺失物、超過228億日圓（約1億4596萬美元）的現金丟失；另還有上萬隻狗狗以及超過4000隻貓咪。

據NHK報導，根據警察廳的說法，去年全國警察收到的遺失物件數為2978萬7068件，比前一年多了約315萬件，創1971年開始進行統計以來的新高。

丟失物品通常都是一些小東西，例如隨身攜帶式的小電風扇，以及無線耳機，另外還有加熱式電子菸、行動電源與環保袋等。

另外，警方一整年收到1萬2722隻走丟的狗狗、4382隻丟失的貓咪，另外還有「其他」類動物如鳥、烏龜等合計8431隻，甚至還有「蜜袋鼯」這種罕見的動物，警方特地上網調查蜜袋鼯的習性，為牠在警局中搭建小窩，等待失主前來認領。

根據日本警方規定，失蹤動物最常會在警局接受兩個星期的照顧，若無人認領就會被移往動物收容所「公告招領」三個月；倘若飼主還是沒有出面，就會問問拾獲動物的人要不要領養，否則就會進入開放認養的程序。

此外，由於電子支付、無現金交易的普及，讓愈來愈少被使用的現金成為被丟失的一大主力；統計2023一整年警方接獲報案遺失的金額，高達228.45億日圓；這筆金額幾乎等同於北海道北斗市一整年的總預算

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