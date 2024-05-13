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印度孟買巨型廣告看板倒塌 已12死60傷、仍有數十人受困

編譯徐榆涵／即時報導
印度孟買市一塊巨型廣告招牌，13日在一場猛烈風暴中倒塌。(路透)
印度孟買市一塊巨型廣告招牌，13日在一場猛烈風暴中倒塌。(路透)

印度孟買市一塊巨型廣告招牌，13日在一場猛烈風暴中倒塌，截至發稿時間，已知造成12人死亡、60人受傷，恐還有20至30人受困。

事發在孟買東部一家加油站，倒塌的廣告看板長約70公尺，寬約50公尺，13日由於天候惡劣，鐵製的廣告牌在狂風暴雨中不斷搖晃，最終不敵強風倒下，壓住下方人群及汽車，造成至少12人被活活壓死，逾60人受傷，當局緊急出動起重機、切割機等展開救援。

NDTV、BBC報導，當地新聞頻道的影片顯示，巨大的廣告看板在風中搖曳，接著倒塌並撞擊在該市東郊加特科帕爾（Ghatkopar）一條繁忙道路附近的建築物。

從現場照片可以看到，救援小組在廢墟中作業，救難人員從廣告看板下拉出傷者，並使用切割工具破壞金屬鐵架。

馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）邦長辛德（Eknath Shinde）表示，救出受困人員是當務之急，政府將治療傷者，並將向罹難者家屬提供50萬盧比，已指示有關當局審查所有此類廣告看板，以及對該事件進行調查。

孟買近日遭遇強風、暴雨和沙塵暴襲擊，部分地區短暫停電，陸空交通皆受影響，除了火車系統大亂，孟買市機場航班還一度停飛，至少15架航班被迫改道。

事故已知造成12人死亡、60人受傷，恐還有20至30人受困。(美聯社)
事故已知造成12人死亡、60人受傷，恐還有20至30人受困。(美聯社)

暴雨 印度 加油站

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