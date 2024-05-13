德國2艘軍艦赴印太參加軍演 不排除穿越台灣海峽

德國巡防艦巴登符騰堡號（前）和補給艦法蘭克福號（後）近日從歐洲啟航，預計本週抵達亞洲。（取材自twitter.com/deutschemarine）

德國 巡防艦巴登符騰堡號和補給艦法蘭克福號近日從歐洲啟航，預計本週抵達亞洲，向面臨中國「挑釁行徑」的印太地區盟邦給予支持，德國防長上週說不排除兩艘軍艦穿越台灣海峽。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天報導，德國海軍船艦上次造訪印度 洋-太平洋地區已是3年前，之後的3年間地緣政治情勢明顯惡化。

印太地區爆發戰爭的威脅持續升高；同時，烏克蘭和加薩走廊（Gaza Strip）每天都遭受戰火摧殘。

德軍補給艦法蘭克福號（Frankfurt am Main）7日從德國北部威廉港（Wilhelmshaven）出發，巡防艦巴登符騰堡號（Baden-Württemberg）則從西班牙羅塔（Rota）海軍基地出發。

當時德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）於威廉港被問到這些軍艦是否會穿越台灣海峽，他回答說，「考量到我們盟邦的其他部隊也會這麼做，這當然是一種選擇」。

在充滿緊張的全球背景下，這2艘軍艦將與加拿大、美國、日本、印度及法國艦隊一同參與演習。焦點為美國海軍主導的環太平洋軍事演習（RIMPAC），這是全球規模最大的聯合海上軍演，每隔兩年於夏威夷 周邊水域進行。

在環太平洋軍事演習中，這2艘德國軍艦預計將與德國空軍會合。

德國海軍總司令凱克（Jan Christian Kaack）近來強調中國的「挑釁行徑」，並提到印太地區盟邦的擔憂。有觀察家指出，鑒於近幾年發生的事件，歐洲國家在全球安全領域發揮更積極主動的作用，具有戰略意涵。

美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）教授霍姆斯（James Holmes）表示，「若歐亞超大陸（Eurasian supercontinent）是地球上具有決定性的地理特徵，一旦俄羅斯、葉門叛軍青年運動（Houthi）、伊朗、中國及北韓惹事，歐洲各國政府應協助管控歐亞大陸邊緣地帶的這些事件」。

報導指出，巴登符騰堡號和法蘭克福號正穿越北大西洋和巴拿馬運河前往夏威夷及日本，接著將會行經南海、印度洋與紅海，整趟航程預計耗時8個月，並於任務結束後返國。

喬治馬歇爾歐洲安全研究中心（George C. Marshall European Center for Security Studies）教授斯圖鮑姆（May-Britt U. Stumbaum）表示，德國海軍正前往情勢緊張的潛在衝突區域，除了行經南海，可能還有台灣海峽。

他還說，可以想像這2艘軍艦會受到中國海上民兵船包圍或尾隨的景象，如何在不引發風險事件的情況下做出回應，將是一項挑戰。