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每天最高溫40℃...曼谷市府發布「極端高溫預警」 首季61人中暑身亡

中央社／曼谷13日專電
泰國今年第1季已有61人因為極端高溫而中暑身亡，多數是工人或農夫，圖為泰國曼谷的人們頂著高溫購物。（路透）
泰國今年第1季已有61人因為極端高溫而中暑身亡，多數是工人或農夫，圖為泰國曼谷的人們頂著高溫購物。（路透）

泰國今年第1季已有61人因為極端高溫而中暑身亡，多數是工人或農夫。專家指出，因為氣候變遷，以曼谷為例，極端酷熱的天氣將從每年17天增加到每年80天。

每年4月中旬俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran）前後正是泰國的熱季，以曼谷來說，在潑水節後每天最高溫幾乎都在攝氏40度（華氏104度）左右，曼谷市政府曾發出極端高溫預警，酷熱指數（heat index，即體感溫度）超過攝氏50度（華氏122度）。

民族報（The Nation）報導，公共衛生部疾病管制署署長阿皮查（Apichart Wachiraphan）昨天表示，從1月開始到4月底，已有61人因為中暑身亡，其中33人位於泰國東北部。

阿皮查指出，這些中暑身亡者都是處於就業年齡的人士以及年長者，多數是工人和農夫，其中62.1%的人嗜酒成癮，49.2%的人具有併發症，27.6%的人工作時直接曝曬在陽光下。

阿皮查指出，中暑的人會出現一些症狀，例如身體感到高溫但皮膚偏乾、皮膚出現紅潮、呼吸和心跳加速、講話不清楚甚至失去意識。他表示，民眾應該要避免在大正中午在戶外曝曬並多喝水，避免喝酒、咖啡或含糖量高的飲料。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，基礎教育委員會（Basic Education Commission）秘書長塔努（Thanu Wongchinda）建議，在極端高溫的天氣，學校應停止戶外活動，必要時可停止實體課程而以線上課程取代。

氣候專家賽利（Seree Supratid）表示，因為氣候變遷，曼谷極端酷熱的天氣將從每年17天增加到每年80天。

高溫 泰國 氣候變遷

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