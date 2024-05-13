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麥加朝覲逾百萬人 台疾管署籲忌生飲駱駝奶 曝關鍵原因

記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署表示，前往麥加參加朝覲民眾，依規定須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，同時也建議接種新冠疫苗及流感疫苗。（本報資料照片）
衛福部疾管署表示，前往麥加參加朝覲民眾，依規定須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，同時也建議接種新冠疫苗及流感疫苗。（本報資料照片）

今年沙烏地阿拉伯（簡稱沙國）麥加朝覲將於6月14日展開，一年一度的伊斯蘭朝覲儀式是具全球規模的宗教聚會，每年吸引超過數百萬名信徒前往，因大量人潮聚集，朝覲者可能暴露於傳染病風險下。衛福部疾管署表示，計畫前往當地參加朝覲的民眾，須留意沙國預防接種規範，且在當地應避免接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶。

台灣衛福部疾管署表示，若要參加麥加朝覲，行前2至4周就應先到旅遊醫學門診諮詢，因沙國規定，朝覲者須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，並出示國際預防接種證明書（黃皮書），接種證明書於接種後10日生效，效力為5年（四價接合型疫苗）；此外，該國也建議朝覲者接種新冠疫苗及流感疫苗

其次，沙國為中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）旅遊疫情等級，屬於第一級注意（Watch）的國家，前往當地應避免接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶；該國也是麻疹流行國家，建議參加朝覲者應考慮接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。若在當地出現發燒、咳嗽等疑似症狀，應戴口罩並盡速就醫，於返國時主動通報機場檢疫人員，配合接受檢疫措施及迅速就醫診治。

疾管署呼籲，朝覲者應注意個人飲食衛生及手部清潔，前往人潮密集或空氣不流通處可考慮戴口罩，避免與有呼吸道症狀旅客密切接觸；另建議可採行必要措施，以避免蚊蟲叮咬，包括穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑等個人防蚊措施。

疾管署提醒，民眾於行程中或返國後21天內出現不適症狀應盡速就醫，並告知醫師旅遊及飲食史，以及時診斷治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

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