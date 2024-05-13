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立陶宛總統大選 首輪料無人過半

編譯中心／綜合12日電
立陶宛十二日舉行總統大選，尋求連任的現任總統瑙塞達在首都維爾紐斯投票。（美聯社）
立陶宛十二日舉行總統大選，尋求連任的現任總統瑙塞達在首都維爾紐斯投票。（美聯社）

立陶宛12日舉行總統大選，選舉聚焦安全議題，各主要候選人均同意這個北約和歐盟成員國應增加國防開支，以應對來自鄰國俄羅斯的威脅。但對中國關係方面，候選人各持己見。

立陶宛擔心，俄國若贏得對烏克蘭的戰爭，立陶宛可能成為俄國下一個瞄準目標。總統大選支持度前3名的競爭者在國防問題上意見一致，但他們在社會議題以及立陶宛與大陸的關係上各持己見。

立陶宛2021年允許台灣以台灣之名設立代表處，立陶宛與大陸的雙邊關係因而緊張。大陸降低與立陶宛的外交關係等級，並封殺立陶宛產品。立陶宛政界人士也對此爭論，有些人認為在經濟考量下，應恢復與大陸關係。

這次總統選舉預計沒有候選人能在第一輪贏得絕對多數，可能需要在5月26日舉行決選。

民調顯示，59歲的現任總統瑙塞達遙遙領先其他7名候選人，包括現任總理席莫尼特與名律師維格勒。瑙塞達預計第一輪投票可獲得超過35%選票，並有望在決選獲勝。

49歲的席莫尼特採財政保守主義，社會議題則持自由派觀點。她以支持同性伴侶關係聞名，這在天主教徒占多數的立陶宛引發不少爭議。

瑙塞達數次就對台事務說詞反覆。他7日說，儘管他原則上歡迎台灣設立代表處，為穩定與中國的關係，他認為有必要變更台灣代表處名稱。

席莫尼特則表示，政府內多數決策者早意識到，強迫台灣變更駐處名稱不僅不明智，也無助解決問題。瑙塞達近期在對外政策電視辯論會也曾表達類似立場。

立陶宛 俄國

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