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加泰隆尼亞議會選舉 執政十年後獨派重挫

中央社／巴塞隆納12日綜合外電報導

西班牙加泰隆尼亞自治區今天舉行議會選舉，近99%選票完成計票結果顯示，執政十年的獨派無法過半，總理桑傑士政黨的分支「加泰隆尼亞社會黨」領先態勢明確。

法新社報導，前自治區政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）走強硬路線的「全力為加泰隆尼亞黨」（JxCat）、將卸任自治區政府主席阿拉岡尼斯（Pere Aragones）所屬較溫和的「加泰隆尼亞左翼共和黨」（ERC）、強硬左翼小黨「人民團結候選人黨」（CUP）共獲議會135席的59席，遠低於過半所需的68席。

伊拉（Salvador Illa）領導的「加泰隆尼亞社會黨」（PSC）拿下42席，比2021年2月上次選舉增加9席，但這也意味他們仍需結盟才能過半而執政。

儘管加泰隆尼亞社會黨於上次議會選舉囊括最多選票，卻無法拼湊出執政所需的多數。獨派上屆則掌握74席而執政。

在幾乎所有選票完成計票下，全力為加泰隆尼亞黨拿下略多於上次選舉的35席，加泰隆尼亞左翼共和黨得到20席，比2021年暴跌13席，人民團結候選人黨則從9席減為4席。

最終席次排除獨派回歸的可能，堪稱主導2017年拙劣獨立公投、引發西班牙數十年來最嚴重政治危機的普伊格蒙特一大挫敗。

對桑傑士（Pedro Sanchez）而言，從獨派手中奪回加泰隆尼亞，堪稱他致力扭轉分離運動引發危機的一大勝利。

加泰隆尼亞 共和黨 公投

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