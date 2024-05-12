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約80萬人身處險境…蘇丹達佛區傳戰事 聯合國：涉及重型武器

中央社／蘇丹蘇丹港11日綜合外電報導
聯合國高級官員今天表示，蘇丹西部達佛（Darfur）一座主要城市爆發使用「重型武器」的戰事。（路透）
聯合國高級官員今天表示，蘇丹西部達佛（Darfur）一座主要城市爆發使用「重型武器」的戰事。（路透）

聯合國高級官員今天表示，蘇丹西部達佛（Darfur）一座主要城市爆發使用「重型武器」的戰事。

法新社報導，聯合國蘇丹人道主義協調員恩奎塔－沙拉米（Clementine Nkweta-Salami）在聲明中表示，法希爾（El-Fasher）人口稠密區爆發暴力事件，約80萬人身處險境。

她說，受傷的百姓被送往醫院，大家都在試著逃離。

恩奎塔－沙拉米表示：「儘管我多次呼籲衝突各方不要攻擊，法希爾仍爆發了衝突，讓我非常擔心。」

她補充說：「我也對在市中心和（法希爾）郊區人口稠密區使用重型武器發動攻擊，造成多人傷亡的報導感到不安。」

一年多來，政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指揮的準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）交戰，讓蘇丹飽受戰爭之苦。

這場內戰已造成數以萬計人死亡，並迫使超過850萬人逃離家園，聯合國稱之為「世界上最大的流離失所危機」。

法希爾是達佛最後一個不受準軍事控制的主要城市，上月美國警告，該市即將遭到攻擊。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，他「非常關注蘇丹正在進行的戰爭」。

他在社群媒體X上發文說：「我們需要緊急停火和協調一致的國際努力，來推動政治進程，使這個國家重回正軌。」

聯合國 社群媒體

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