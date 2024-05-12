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普亭提名文官出身經濟學家任防長 蕭依古掌國安會

中央社／莫斯科12日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。（歐新社）
俄羅斯總統普亭。（歐新社）

俄羅斯國會聯邦院（上院）今天宣布，總統普亭提名經濟學家出身的文官貝洛索夫取代過去兩年多以來主導對烏克蘭戰爭的國防部長蕭依古。蕭依古轉任俄羅斯國家安全會議秘書長。

法新社報導，根據聯邦院（Federation Council）公布的名單，普亭（Vladimir Putin）提名貝洛索夫（Andrey Belousov）取代長期盟友蕭依古（Sergei Shoigu）。

他同時頒布命令，任命蕭依古取代俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。

路透報導，克里姆林宮宣布，普亭希望2012年起掌管國防部的蕭依古同時負責軍事工業複合體（military-industrial complex）。

篤定獲國會議員批准的相關人事案是自從2022年2月俄羅斯對烏克蘭進行所謂「特別軍事行動」以來，普亭在軍事指揮體系上展開的最重大調整。

嚴格說來，這項人事調整讓蕭依古擔任被認為比主掌國防部更高階職務，可以確保政策延續性，同時讓他不會臉上無光。更實際指揮作戰的參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）續任原職。

克宮同時宣布，外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）續任。

任命文官出身、以經濟決策而非戰地學養見長的貝洛索夫，讓各界跌破眼鏡。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，值俄羅斯接近蘇聯時期的1980年代中葉軍事和法律執行部門占國家開支7.4%局面的此刻，這項人事更迭有其合理性。

培斯科夫強調，這意味確保相關開支符合國家整體利益至關重要，那正是普亭為何此刻讓具經濟背景的文官主掌國防部的原因。

他說：「對創新抱持更開放態度的人也是終將在戰場上勝利的人。」

外界同時認為，這項人事調整很可能是普亭嘗試更嚴厲審查國防開支，以在蕭依古盟友、國防部副部長伊凡諾夫（Timur Ivanov）遭控涉賄之後確保有效率動支預算。

普亭 國防部 俄羅斯

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