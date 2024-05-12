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英國不跟進？美國威脅暫停供應以國武器 英外相卡麥隆對此這樣說

編譯羅方妤／即時報導
英國外交大臣卡麥隆。（英國外交部提供）
英國外交大臣卡麥隆。（英國外交部提供）

英國外交大臣卡麥隆12日在英國天空新聞「特雷弗．菲利浦斯周日晨間秀」（Sunday Morning With Trevor Phillips Show）電視訪談中表示，以色列試圖對加薩南部城市拉法發動大規模進攻「極其危險」。然而，卡麥隆被問及英國是否會跟進美國，若以國真的襲擊拉法就暫停提供武器時，他卻說美英兩國「狀況截然不同」，並認為這麼做不明智。

卡麥隆表示：「美國是提供以色列大量武器的國家供應商，包括千磅級炸彈和其他武器。但英國提供以色列的數量占其總量不到1%，英國也不是國家供應商。我們有許可證體系，如果被判定存在嚴重國際人權風險，許可證可能會撤銷。」

卡麥隆補充，武器禁運「不是正確道路」，並稱自己上次迫於壓力宣布這個決定時，「伊朗幾天後就向以色列發動大規模襲擊，包括發射140枚巡弋飛彈」。他說：「所以我不認為這是條明智的道路。」

卡麥隆說：「如果我今天宣布暫停提供以色列武器，可能會幫助我在這次電視採訪安全過關。但這實際上會增強巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，並減弱以色列的力量。我認為這恐會降低達成人質協議的可能性，因此我不認為發表某種形式的政治宣言是個正確答案。我們應該堅守我們自己的嚴密程序，確保在法律規定的範圍內行事。」

以色列 加薩 伊朗

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