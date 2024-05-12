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生前遭黑道逼上床…哥國選美皇后失蹤1年 尋獲遺體

編譯徐榆涵／綜合11日電
43歲哥倫比亞選美皇后阿科斯塔（Ania Acosta）去年傳出在墨西哥被綁架後音訊全無，哥倫比亞駐墨西哥大使館9日宣布她已因綁架與人口販運死亡。（取材自臉書）
43歲哥倫比亞選美皇后阿科斯塔（Ania Acosta）去年傳出在墨西哥被綁架後音訊全無，哥倫比亞駐墨西哥大使館9日宣布她已因綁架與人口販運死亡。（取材自臉書）

43歲哥倫比亞選美皇后阿科斯塔（Ania Acosta）去年傳出在墨西哥被綁架後音訊全無，哥倫比亞駐墨西哥大使館9日宣布她因綁架與人口販運死亡，已於8日下葬。

鏡報報導，哥倫比亞大使館宣布，去年被通報失蹤的阿科斯塔，不幸成為了販運人口和殺害女性的受害者之一，已證實死亡。大使館也為當局未完好處理此事致歉，「我們辜負了一個家庭，我們向阿科斯塔的家人道歉，並要求司法當局迅速展開調查」。

阿科斯塔2022年移居墨西哥，希望開啟歌手生涯，據信於2023年6月21日在墨西哥西部米卻肯州被綁架。她的一名家屬透露，當局分享一段影片，顯示阿科斯塔被迫上車。

阿科斯塔最後一次與家人聯繫是在2023年6月21日的凌晨1時左右。當時，她告訴母親自己正在莫雷利亞市（Morelia），並計畫前往瓜達拉哈拉（Guadalajara）。家人事後回想，認為她當時可能身處危險，並正在與家人道別。

其家屬也譴責使館未能採取足夠的行動來拯救阿科斯塔，「他們的疏忽導致我們失去了一名親人，這種悲痛是無法形容的」。

西班牙媒體El Tiempo引述非政府組織Idheas說法指出，阿科斯塔很有可能是綁架和販賣人口的受害者，因為阿科斯塔生前曾被一名據信是犯罪集團成員的男子騷擾，該男子向她施壓，並要求與他發生性關係。報導稱，阿科斯塔的屍體被發現時已經腐爛，當局只能透過她胸前的刺青確認身分。

阿科斯塔2001年曾贏得選美比賽，隨後進入演藝圈，出演多部連續劇，和許多哥倫比亞人一樣，前往墨西哥望能得到更高收入的工作，以繼續支持她的演藝生涯。

墨西哥 大使館 哥大

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