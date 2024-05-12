空氣瀰漫傷口腐爛味 以國吹哨者爆料：巴人拘留中心受虐

以色列尼格夫沙漠一座軍事基地目前也被用作巴勒斯坦人拘留中心，該中心一名以國工作人員拍下照片爆料中心的情景，詳述巴人受虐慘況。（取材自X）

以色列 尼格夫沙漠（Negev Desert）一座軍事基地目前也被用作巴勒斯坦 人拘留中心，該中心一名以國工作人員拍下照片爆料中心的情景，詳述巴人受虐慘況，並說這些狀況至今仍在腦海裡揮之不去。他說，這些巴人不被允許移動和說話，所有人被蒙住眼睛且不允許偷看。另外三位以國工作人員則爆料，醫生有時會為因被上鐐銬而四肢常受傷的囚犯截肢，有時進行手術的醫生根本沒有執照。

美國CNN報導，這名以國消息人士說：「我們被告知他們不被允許移動，他們應該坐得直挺挺的；他們不被允許說話，也不被允許在蒙眼的狀況下偷看。」

消息人士又指出，守衛被命令以阿拉伯語大喊「閉嘴」，及被告知「挑出有問題的人並處罰他們」。

CNN還採訪另外三名在該營地工作的以國人，他們所有人都冒著承擔法律後果，及遭到強硬政策團體報復的風險發言；這些人表示，醫生有時會為因被上鐐銬而四肢常受傷的囚犯截肢，有時是由沒有執照的醫生進行截肢手術，這裡也因此贏得「實習醫生天堂」的名聲，空氣瀰漫著疏於護理傷口的腐爛氣味。

另外，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯表示，再有被扣押的以色列人員死亡。據悉，死者之前在以軍空襲中受傷，由於無足夠深切治療及重症監護條件，最終傷情惡化致死。發言人譴責以色列對加薩 地帶的攻擊，中斷當地醫療機構的服務。以軍對此不予置評。

中央社引述法新社報導，以色列11日對加薩走廊（Gaza Strip）部分地區發動攻擊，其中包括南部城市拉法（Rafah）。儘管美國總統拜登警告，若以色列總理內唐亞胡下令大規模入侵拉法，他將停止提供以色列武器和彈砲，但內唐亞胡仍堅持發動襲擊。據悉，約有140萬人在拉法避難，其中約一半是孩童。

衛報報導，以色列11日稍早下令拉法中區進行撤離，聯合國官員統計過去24小時有10多萬名巴勒斯坦人逃難，分析指出國防軍最快可能在12日全面進攻拉法中部，屆時以哈戰爭恐怕進入血腥的新階段。

目前拉法聯外道路擠滿長長隊伍，男女老幼無論健康與否，攜家帶眷駕駛皮卡車、破舊汽車、小馬車或手拉車急忙逃難。還有許多人頂著大太陽扛著行李徒步逃難，有些人則坐在輪椅，甚至有的被抬著走。

聯合國「世界糧食計畫署」（WFP）稱，主要援助物資流通、從南邊往加薩的過境點，已經三天沒有獲得援助，「若不重新開放援助通道，WFP的計畫會陷入停滯，家家戶戶會耗盡糧食。」