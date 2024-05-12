我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

空氣瀰漫傷口腐爛味 以國吹哨者爆料：巴人拘留中心受虐

編譯中心／綜合11日電
以色列尼格夫沙漠一座軍事基地目前也被用作巴勒斯坦人拘留中心，該中心一名以國工作人員拍下照片爆料中心的情景，詳述巴人受虐慘況。（取材自X）
以色列尼格夫沙漠一座軍事基地目前也被用作巴勒斯坦人拘留中心，該中心一名以國工作人員拍下照片爆料中心的情景，詳述巴人受虐慘況。（取材自X）

以色列尼格夫沙漠（Negev Desert）一座軍事基地目前也被用作巴勒斯坦人拘留中心，該中心一名以國工作人員拍下照片爆料中心的情景，詳述巴人受虐慘況，並說這些狀況至今仍在腦海裡揮之不去。他說，這些巴人不被允許移動和說話，所有人被蒙住眼睛且不允許偷看。另外三位以國工作人員則爆料，醫生有時會為因被上鐐銬而四肢常受傷的囚犯截肢，有時進行手術的醫生根本沒有執照。

美國CNN報導，這名以國消息人士說：「我們被告知他們不被允許移動，他們應該坐得直挺挺的；他們不被允許說話，也不被允許在蒙眼的狀況下偷看。」

消息人士又指出，守衛被命令以阿拉伯語大喊「閉嘴」，及被告知「挑出有問題的人並處罰他們」。

CNN還採訪另外三名在該營地工作的以國人，他們所有人都冒著承擔法律後果，及遭到強硬政策團體報復的風險發言；這些人表示，醫生有時會為因被上鐐銬而四肢常受傷的囚犯截肢，有時是由沒有執照的醫生進行截肢手術，這裡也因此贏得「實習醫生天堂」的名聲，空氣瀰漫著疏於護理傷口的腐爛氣味。

另外，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯表示，再有被扣押的以色列人員死亡。據悉，死者之前在以軍空襲中受傷，由於無足夠深切治療及重症監護條件，最終傷情惡化致死。發言人譴責以色列對加薩地帶的攻擊，中斷當地醫療機構的服務。以軍對此不予置評。

中央社引述法新社報導，以色列11日對加薩走廊（Gaza Strip）部分地區發動攻擊，其中包括南部城市拉法（Rafah）。儘管美國總統拜登警告，若以色列總理內唐亞胡下令大規模入侵拉法，他將停止提供以色列武器和彈砲，但內唐亞胡仍堅持發動襲擊。據悉，約有140萬人在拉法避難，其中約一半是孩童。

衛報報導，以色列11日稍早下令拉法中區進行撤離，聯合國官員統計過去24小時有10多萬名巴勒斯坦人逃難，分析指出國防軍最快可能在12日全面進攻拉法中部，屆時以哈戰爭恐怕進入血腥的新階段。

目前拉法聯外道路擠滿長長隊伍，男女老幼無論健康與否，攜家帶眷駕駛皮卡車、破舊汽車、小馬車或手拉車急忙逃難。還有許多人頂著大太陽扛著行李徒步逃難，有些人則坐在輪椅，甚至有的被抬著走。

聯合國「世界糧食計畫署」（WFP）稱，主要援助物資流通、從南邊往加薩的過境點，已經三天沒有獲得援助，「若不重新開放援助通道，WFP的計畫會陷入停滯，家家戶戶會耗盡糧食。」

以色列 加薩 巴勒斯坦

上一則

俄攻第二大城稱奪烏邊境5村 基輔否認

延伸閱讀

拜登：如哈瑪斯同意釋放所有人質 「明天就能達成停火協議」

拜登：如哈瑪斯同意釋放所有人質 「明天就能達成停火協議」
拜登政府想用機密情報 交換以色列放棄進攻加薩拉法

拜登政府想用機密情報 交換以色列放棄進攻加薩拉法
以軍恐今天攻拉法中部 24小時10多萬巴勒斯坦人逃難

以軍恐今天攻拉法中部 24小時10多萬巴勒斯坦人逃難
以擬加強軍事攻擊 南邊往加薩過境點已3天沒援助 家戶恐耗盡糧食

以擬加強軍事攻擊 南邊往加薩過境點已3天沒援助 家戶恐耗盡糧食

熱門新聞

(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

2024-05-05 00:41
歐盟執委會副主席、外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。歐新社

俄羅斯：烏克蘭衝突兩周內可結束 前提是這個

2024-05-08 08:44
日本富士河口湖町公所近日開始在當地一間話題羅森便利商店（左）外架起黑色布幕，阻擋過量遊客聚集拍攝富士山。但外國觀光客很快找到另一間同樣能拍攝富士山的羅森便利商店（右）。（取材自X）

架黑布擋富士山沒用？外國觀光客湧入「新地點」：這裡更好拍

2024-05-04 06:26

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他