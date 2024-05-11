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胞兄涉以權謀私被捕…秘魯總統壓力倍增 檢方再調查濫權解散警隊

中央社／利馬10日綜合外電報導
秘魯總統博魯阿爾特。（路透）
秘魯總統博魯阿爾特。（路透）

秘魯檢方10日表示，他們已對總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）展開調查，因為她解散了先前一直在調查她哥哥尼卡諾的特種警察部隊。尼卡諾稍早因涉嫌參與貪污計畫遭到逮捕。

路透社報導，尼卡諾（Nicanor Boluarte）與博魯阿爾特的一名律師在涉嫌以權謀私的調查案中被捕，讓博魯阿爾特壓力倍增。博魯阿爾特已因持有昂貴的勞力士（Rolex）手錶與珠寶遭到調查，檢方調查重點在於她如何取得。

秘魯檢察總長辦公室表示，現在正在調查博魯阿爾特與內政部長歐提茲（Walter Ortiz）解散特種警察部隊時可能濫用權力的情況。

檢察總長維耶納（Juan Carlos Villena）10日稍早表示，檢調當局正在考量諸多選項，並要求「立即」恢復特種警察部隊。

尼卡諾遭控領導一個影響高層任命案的犯罪組織。有關當局今天搜查20多處房產，包括尼卡諾的利馬住處。

在利馬另一邊，檢警團隊突襲博魯阿爾特律師卡斯塔尼達（Mateo Castaneda）的住家。卡斯塔尼達正就博魯阿爾特持名錶珠寶涉及非法致富案向她提供建議。博魯阿爾特已否認相關指控。

秘魯司法部表示，博魯阿爾特的哥哥與其他多個名字未公布的嫌疑人將初步羈押10天。

博魯阿爾特的發言人10日傍晚在記者會上表示，這個警察部隊是因為沒有遵守行政規範而遭到解散，政府尊重法律與司法自主性。

尼卡諾在由警方移送司法部門時，向媒體否認這些指控。他說：「我是無辜的…我絕對否認一切指控。」

秘魯是全球第2大銅出口國，曾是南美洲最具吸引力的投資地點之一，但最近幾年卻陷入政治動盪，6年內換了6個總統，且經常發起貪污調查與彈劾案。

司法部 投資 彈劾

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