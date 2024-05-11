評以色列大使當眾絞碎憲章「戲劇效果」 聯合國發言人：我看過很多了

以色列駐聯合國大使爾登10日因大會壓倒性認定巴勒斯坦國有資格成為正式會員國，當眾用小型碎紙機絞碎聯合國憲章的封面（左），聯合國秘書長副發言人哈克隨後舉行記者會時，則拿出一本完好無損的聯合國憲章（右）。（歐新社 & YouTube / 聯合國）

聯合國 大會10日以143票贊成、9票反對的壓倒性比數，通過巴勒斯坦 國有資格成為正式會員國，以色列大使爾登（Gilad Erdan）隨後上台，拿出了小型碎紙機，當眾將聯合國憲章小冊子的封面絞碎。聯合國發言人則把他的舉動稱作「戲劇效果」，並敦促所有成員國尊重憲章。

根據土耳其 安納杜魯新聞社的報導，以及聯合國刊登的當天記者會逐字稿，有記者就爾登的舉動提問，聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）先聲明，不會評論個別大使發表的各種講話，接著指出，「無論過去或現在，戲劇效果都是成員國發表演講不可或缺的部分」。

哈克接著重申不就此置評，但接著就表示，「關於憲章，顯然，這是一個以尊重聯合國憲章為前提的組織，所有成員國都已許承諾要維護聯合國憲章，我們期望他們履行這個義務」。

記者接著向哈克提問，當他在電視看到爾登粉碎聯合國憲章封面的影像是否感到不舒服時，哈克答稱「我已經在這裡很長一段時間，看過很多了」。接著，他一邊從西裝內袋掏出另一本聯合國憲章，一邊告訴記者，「那是一分憲章，有很多本憲章，這裡就有一分。憲章完好無損，它的理想完好無損」。

見到當場哈克掏出了憲章，提問的記者讚揚「你把憲章復活了，做得好」。哈克接著指出，「憲章是將會伴隨我們的文獻，就像我剛才說的，這是組織的創始文件，只要這個組織存在，憲章就會存在」。