我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

評以色列大使當眾絞碎憲章「戲劇效果」 聯合國發言人：我看過很多了

編譯周辰陽／即時報導
以色列駐聯合國大使爾登10日因大會壓倒性認定巴勒斯坦國有資格成為正式會員國，當眾用小型碎紙機絞碎聯合國憲章的封面（左），聯合國秘書長副發言人哈克隨後舉行記者會時，則拿出一本完好無損的聯合國憲章（右）。（歐新社 & YouTube / 聯合國）
以色列駐聯合國大使爾登10日因大會壓倒性認定巴勒斯坦國有資格成為正式會員國，當眾用小型碎紙機絞碎聯合國憲章的封面（左），聯合國秘書長副發言人哈克隨後舉行記者會時，則拿出一本完好無損的聯合國憲章（右）。（歐新社 & YouTube / 聯合國）

聯合國大會10日以143票贊成、9票反對的壓倒性比數，通過巴勒斯坦國有資格成為正式會員國，以色列大使爾登（Gilad Erdan）隨後上台，拿出了小型碎紙機，當眾將聯合國憲章小冊子的封面絞碎。聯合國發言人則把他的舉動稱作「戲劇效果」，並敦促所有成員國尊重憲章。

根據土耳其安納杜魯新聞社的報導，以及聯合國刊登的當天記者會逐字稿，有記者就爾登的舉動提問，聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）先聲明，不會評論個別大使發表的各種講話，接著指出，「無論過去或現在，戲劇效果都是成員國發表演講不可或缺的部分」。

哈克接著重申不就此置評，但接著就表示，「關於憲章，顯然，這是一個以尊重聯合國憲章為前提的組織，所有成員國都已許承諾要維護聯合國憲章，我們期望他們履行這個義務」。

記者接著向哈克提問，當他在電視看到爾登粉碎聯合國憲章封面的影像是否感到不舒服時，哈克答稱「我已經在這裡很長一段時間，看過很多了」。接著，他一邊從西裝內袋掏出另一本聯合國憲章，一邊告訴記者，「那是一分憲章，有很多本憲章，這裡就有一分。憲章完好無損，它的理想完好無損」。

見到當場哈克掏出了憲章，提問的記者讚揚「你把憲章復活了，做得好」。哈克接著指出，「憲章是將會伴隨我們的文獻，就像我剛才說的，這是組織的創始文件，只要這個組織存在，憲章就會存在」。

聯合國 巴勒斯坦 土耳其

上一則

日岸田內閣民調突急升 自民黨內部也「難以置信」疑這件事帶正面效應

延伸閱讀

143票贊成、9票反對 聯大壓倒性通過挺巴入聯 美以反對

143票贊成、9票反對 聯大壓倒性通過挺巴入聯 美以反對
以色列選手晉級歐洲歌唱賽決賽 上萬人為何示威

以色列選手晉級歐洲歌唱賽決賽 上萬人為何示威
拜登政府強烈聲明：以在加薩用美武器 恐違國際人道法

拜登政府強烈聲明：以在加薩用美武器 恐違國際人道法
聯大表決支持巴勒斯坦加入聯合國 以色列大使當眾掏碎紙機絞碎憲章

聯大表決支持巴勒斯坦加入聯合國 以色列大使當眾掏碎紙機絞碎憲章

熱門新聞

英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

2024-05-05 00:41

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報