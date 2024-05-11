我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

日岸田內閣民調突急升 自民黨內部也「難以置信」疑這件事帶正面效應

記者雷光涵／即時報導
日本首相岸田文雄（左）於日本黃金周期間出訪巴西等三個國家。（路透）
日本首相岸田文雄（左）於日本黃金周期間出訪巴西等三個國家。（路透）

日本新聞網（JNN）最新民調顯示，岸田內閣的支持率比前次急升7個百分點，不過仍在三成（29.8％）徘徊。TBS電視台報導，民調回升，連自民黨人士都感到難以置信。

TBS採訪自民黨幹部、官邸幹部等，異口同聲對民調結果表示不解，也有人猜測是到國外出訪帶來的正面效應。民調是5月4、5日進行，此時日相岸田文雄正在法國、巴西、巴拉圭訪問。

TBS分析，首相出訪通常都有助於支持率，但是日本民眾對加稅、自民黨回扣金等內政問題不滿已久，岸田內閣民調上升，仍舊令人跌破眼鏡。不支持率減少7.1個百分點。

朝日新聞旗下的AREA dot.引述政治評論員伊藤惇夫的話說，首相出訪後支持度上升並不稀奇。他在民主黨工作時，請專門機構研究首相露出度與政黨支持率的關連，得到的結論還簡單：與首相有關的正面新聞多一些，支持度就會上升。

他說，去年日本在廣島舉行七大工業國（G7）峰會，岸田的民調就上升。這次在黃金周歷訪三個國家，民眾看到相關報導，對首相的好感度便提升。

不過伊藤表示，這樣的民調上升不會持續太久，岸田回日本以後，國內持續會有自民黨醜聞等報導出現，很可能再次下跌。尤其說是民調上升，四捨五入勉強算三成，非常低迷。且JNN同分民調詢問，是否希望下次眾院選舉能讓立憲民主黨等勝出進行政權輪替，有48%的回答是肯定的，比前次增6個百分點。

民調 日本 民主黨

上一則

哥倫比亞選美皇后遭綁架失蹤1年 使館證實身亡 生前被黑幫逼上床

下一則

評以色列大使當眾絞碎憲章「戲劇效果」 聯合國發言人：我看過很多了

延伸閱讀

曾遭中國海警船逼近中斷調查 沖繩公布釣魚台環境報告

曾遭中國海警船逼近中斷調查 沖繩公布釣魚台環境報告
日本消費疲軟 牽動利率決策

日本消費疲軟 牽動利率決策
日本發現100年前的動畫片 8分鐘半教護牙

日本發現100年前的動畫片 8分鐘半教護牙
林濁水：「賴政府卓內閣」恐比「扁政府蘇內閣」處境難

林濁水：「賴政府卓內閣」恐比「扁政府蘇內閣」處境難

熱門新聞

英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

2024-05-05 00:41

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報