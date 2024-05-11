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曾遭中國海警船逼近中斷調查 沖繩公布釣魚台環境報告

記者陳湘瑾／即時報導
日本沖繩石垣市政府日前組織調查團赴釣魚台海域視察，10日公布調查結果。 （路透）
日本沖繩石垣市政府日前組織調查團赴釣魚台海域視察，10日公布調查結果。 （路透）

日本沖繩縣石垣市政府委託日本東海大學調查釣魚台周邊海域，10日發表研究發現，釣魚台列嶼的海漂垃圾增多，山羊啃食導致植被衰退等環境惡化的情形，此外調查團隊透過小型無人機拍攝，發現島嶼北側的斜坡崩塌。

日本東海大學教授山田吉彥在記者會上表示，島嶼北側發現多隻山羊棲息，草木減少導致水土保持能力減弱，河流數量減少，「或許會對生態系統造成影響。」

石垣市政府4月進行釣魚台及周邊水域的環境調查工作，這是2022年1月以來的第三次。目的是用於環境保護及海域利用的研究。日媒報導，日本政府顧及石垣市府此舉可能導致對中關係升溫，並未允許調查團隊登島。

4月25日下午調查船從石垣港啟航時，石垣市長同行，調查團有日本自民黨代理幹事長等五名國會議員及學者、媒體參加。調查船27日返回石垣港，但在調查期間使用小型無人機拍攝時，曾遭中國海警船逼近，以致拍攝中斷。

日本第十一管區海上保安本部也通報，4月27日有兩艘中方海警船進入釣魚台列嶼南小島周邊海域，稱這是4月25日以來連續第3天進入日方主張的「領海」，也是今年第13次。

中國駐日本大使館4月28日回應，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權和海洋權益的決心和意志堅定不移。

釣魚台 日本 大使館

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