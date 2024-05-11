新加坡增建2世界級景點 體驗保時捷、還有康養天堂

知名汽車品牌保時捷（Porsche）將於新加坡設體驗中心。（取材自保時捷網站）

為吸引更多世界各地遊客，新加坡 近日制定長期策略和藍圖，包括增建2處「世界級」旅遊點，盼望能更活絡觀光產業。新加坡官員10日表示，幾年內將推出兩大新旅遊項目，分別是位於南海岸的世界級健康養生景點，以及保時捷車廠在東南亞 首個體驗中心。

香港明報報導，掌管貿易關係事務的永續發展與環境部長傅海燕為新加坡旅遊局常年旅遊大會致辭時說，旅遊局將在未來幾個月招標，在南部海濱建造一個以健康養生為主題的新景點，可借助海濱和周圍景點，為訪客創造美好體驗，預計2030年建成。她說：「隨著市場對修復身心和養生體驗需求的日益增加，我們要把新加坡打造成『城市康養天堂』（urban wellness haven）。」

據報導，傅海燕宣布，保時捷（Porsche）位於樟宜展覽中心旁的體驗中心預計2027年底前投入運作，「亮點」包括一條兩公里長測試賽道和供一家大小玩樂活動，例如沉浸式賽車模擬器和展覽。

報導稱，傅海燕表示，新加坡必須提高旅遊業競爭力，策略將圍繞三方面—推出新的發展項目，提高吸引力；為旅遊產品注入新活力及加強宣傳；以及培養業界未來領袖。

截至今年4月，到訪新加坡的旅客達570萬人次，是2019年同期約90％的水平。15大旅客來源地中，超過一半的訪客人次已全面恢復，或超越2019年的水平。其中，馬來西亞、德國、澳洲 和英國的復甦最強勁。來自中國的訪客人次也恢復到疫前約80％的水平。

傅海燕說，過去四個月的強勁表現由系列大型活動和演唱會帶動。這些活動吸引了很多海內外出席者，提高了有關新加坡的討論度。到今年底，會有更多令人期待的活動及旅遊產品登場。

傅海燕說，60年下來，旅遊業已是新加坡經濟重要的增長引擎，未來也會繼續是重要的一部分。旅遊業如今聘請超過7萬1000名員工，橫跨酒店、景點、導覽和會議、會展與獎勵旅遊（MICE）等領域。