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以色列選手晉級歐洲歌唱賽決賽 上萬人為何示威

編譯中心／綜合10日電
以哈戰爭持續發生衝突，反對以色列參加歐洲歌唱大賽的親巴勒斯坦抗議者，在歐洲歌唱大賽村外示威。（路透）
以哈戰爭持續發生衝突，反對以色列參加歐洲歌唱大賽的親巴勒斯坦抗議者，在歐洲歌唱大賽村外示威。（路透）

歐洲歌唱大賽（Eurovision）決賽將在11日揭開序幕，由於以色列選手戈蘭（Eden Golan）獲得晉級，上萬名示威者9日在瑞典馬爾默遊行，抗議以色列對加薩（Gaza）軍事攻擊。外界預計支持巴勒斯坦的示威者將在決賽當天發起更大規模的示威活動，當地警方和主辦單位正嚴陣以待。

中央社引述法新社報導，戈蘭9日參加第二場準決賽，在馬爾默體育場9000名觀眾面前演唱她的歌曲「颶風」（Hurricane，暫譯），並在電視觀眾投票後晉級11日的決賽。

根據警方估計，當天稍早，包括瑞典環保人士童貝里（Greta Thunberg）在內有1萬多人聚集在南部城市馬爾默的主廣場，然後遊行穿過市中心的步行購物街。

除了有寫著「解放巴勒斯坦」的標語之外，人群中還可以看到寫著「歐洲歌唱大賽認為種族滅絕合理」等口號的布條。

30歲的示威者希爾達稱自己是歐洲歌唱大賽的粉絲。「以色列選手參加了比賽，而（加蕯）那些孩子卻在死去。這讓我心碎，我要抵制比賽。」另一名示威者布魯戴爾也表示，自己兩個只有6歲和9歲的孩子現在完全抵制本次歌唱大賽。抗議者奧爾迪強調，歐洲歌唱大賽是關於歌曲的，而歌曲是關於講述愛的，「所以以色列選手不應該出現在這裡」。

約50名抗議者出現在馬爾默體育場前門，但隨後遭大批警察驅散。抗議者也進入歐洲歌唱大賽村，觀眾可以在那裡透過大螢幕看演唱會。在另一個街區，約100名以色列的支持者在警察的保護下集會。

以色列總理內唐亞胡當天祝戈蘭好運，表示她「已經贏得比賽」，因為她承受住「可怕的反猶太主義浪潮」抗議活動。

據悉，戈蘭的參賽歌曲原名「十月之雨」，歌名和部分歌詞被認為是在影射去年10月7日以哈衝突爆發。大賽主辦方歐洲廣播聯盟（EBU）要求以方對歌曲進行修改，以色列公共廣播公司起初拒絕，但在以總統赫爾佐格介入後，將歌名改為「颶風」，並更改了部分歌詞後參賽。

以色列選手戈蘭（後左二）晉級歐洲歌唱大賽決賽，引發上萬名示威者在瑞典馬爾默遊行，...
以色列選手戈蘭（後左二）晉級歐洲歌唱大賽決賽，引發上萬名示威者在瑞典馬爾默遊行，抗議以色列對加薩軍事攻擊。（路透）

以色列 瑞典 巴勒斯坦

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