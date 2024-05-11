以色列選手晉級歐洲歌唱賽決賽 上萬人為何示威

以哈戰爭持續發生衝突，反對以色列參加歐洲歌唱大賽的親巴勒斯坦抗議者，在歐洲歌唱大賽村外示威。（路透）

歐洲歌唱大賽（Eurovision）決賽將在11日揭開序幕，由於以色列 選手戈蘭（Eden Golan）獲得晉級，上萬名示威者9日在瑞典 馬爾默遊行，抗議以色列對加薩（Gaza）軍事攻擊。外界預計支持巴勒斯坦 的示威者將在決賽當天發起更大規模的示威活動，當地警方和主辦單位正嚴陣以待。

中央社引述法新社報導，戈蘭9日參加第二場準決賽，在馬爾默體育場9000名觀眾面前演唱她的歌曲「颶風」（Hurricane，暫譯），並在電視觀眾投票後晉級11日的決賽。

根據警方估計，當天稍早，包括瑞典環保人士童貝里（Greta Thunberg）在內有1萬多人聚集在南部城市馬爾默的主廣場，然後遊行穿過市中心的步行購物街。

除了有寫著「解放巴勒斯坦」的標語之外，人群中還可以看到寫著「歐洲歌唱大賽認為種族滅絕合理」等口號的布條。

30歲的示威者希爾達稱自己是歐洲歌唱大賽的粉絲。「以色列選手參加了比賽，而（加蕯）那些孩子卻在死去。這讓我心碎，我要抵制比賽。」另一名示威者布魯戴爾也表示，自己兩個只有6歲和9歲的孩子現在完全抵制本次歌唱大賽。抗議者奧爾迪強調，歐洲歌唱大賽是關於歌曲的，而歌曲是關於講述愛的，「所以以色列選手不應該出現在這裡」。

約50名抗議者出現在馬爾默體育場前門，但隨後遭大批警察驅散。抗議者也進入歐洲歌唱大賽村，觀眾可以在那裡透過大螢幕看演唱會。在另一個街區，約100名以色列的支持者在警察的保護下集會。

以色列總理內唐亞胡當天祝戈蘭好運，表示她「已經贏得比賽」，因為她承受住「可怕的反猶太主義浪潮」抗議活動。