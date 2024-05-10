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奧運聖火航行12天抵法 這名饒舌歌手扛大任 23萬人馬賽見證

編譯徐榆涵／綜合報導
奧運聖火8日抵達法國馬賽，有成千上萬民眾湧入現場共同迎接奧運聖火。（取材自臉書）
奧運聖火8日抵達法國馬賽，有成千上萬民眾湧入現場共同迎接奧運聖火。（取材自臉書）

奧運聖火搭乘19世紀的三桅帆船「貝倫號」（Belem）從希臘出發，歷經12天航行，於8日抵達法國馬賽港，由饒舌歌手朱爾（Jul）接手點燃巴黎奧運第一個聖火台，現場吸引近23萬民眾觀禮，場面盛大；9日將在全法國開始接力傳遞。

首位火炬手是曾在2012年奧運摘下4面獎牌的法國游泳選手馬納杜（Florent Manaudou），他走上貝倫號的甲板上高舉火炬，再傳給帕奧短跑冠軍凱塔（Nantenin Keïta），之後她將火炬交給法國饒舌歌手Jul，馬賽市長帕揚（Benoit Payan）表示，超過23萬人參加了8日的儀式。

法國總統馬克宏表示，「這標誌著準備工作的結束，奧運進入了法國人民的生活。聖火在這裡，我們可以感到自豪。」

包括狙擊手和警犬部隊等約7000名執法人員在馬賽港維安。馬克宏表示，這是重大的安全問題，會做好準備，將保持警惕到最後一刻。

貝倫號抵法未立刻駛入馬賽港，而是先在海上沿著馬賽繞行，與當地船家、小艇、獨木舟、帆船學校、划船俱樂部等上千艘船隻共同完成別開生面的「海上遊行」。

貝倫號駛進馬賽港後，現場施放紅藍白三色煙火，馬賽男高音Naestro演唱法國國歌「馬賽曲」（LaMarseillaise），空軍飛行表演隊以空中分列式噴出彩煙在天空畫了奧運五色環，馬賽交響樂團演奏奧運主題曲。

聖火將從馬賽港出發，繼續進行為期11周旅程，穿越法國全境並訪問在加勒比海及印度洋和太平洋的海外領土。總共約有1萬名火炬手傳遞聖火，並將於7月26日抵達巴黎參加奧運開幕式。

這次的巴黎奧運開幕式不同於以往，不在奧運主場館舉辦，而是在塞納河舉行船上露天開幕儀式，當天將有180艘船隻沿著6公里長的塞納河河道航行，其中有94艘將載著運動員，終點是艾菲爾鐵塔腳下。

法國地方報「法蘭西西部報」報導，22歲民眾卡洛琳（Caroline）受訪說：「朱爾就是馬賽，他就是法國，這真的很令人驚喜，雖然我也很期待會是席丹，但就我們年輕世代而言，朱爾比席丹更適合。」

為迎接聖火，馬賽政府印製「以迎接奧運聖火為榮」的宣傳摺頁，在馬賽各處發放。上面清楚標示海上遊行將會經過的時間與地點，吸引當地居民與遊客在不同地點等候，或是沿岸追著遊行走。

經過12天航行，奧運聖火搭乘百年歷史帆船「貝倫號」，於8日晚間7時駛進法國馬賽港...
經過12天航行，奧運聖火搭乘百年歷史帆船「貝倫號」，於8日晚間7時駛進法國馬賽港，由饒舌歌手朱爾（Jul）接手點燃巴黎奧運第一個聖火台。（路透）

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