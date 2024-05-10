我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2025樂透綠卡揭曉 華男等20年 過半百才抽中

康乃爾大學校長也宣布卸任 半年來第3位常春藤校長下台

為妻子收名牌包道歉 尹錫悅斥「不明智行為」

編譯徐榆涵／綜合9日電
南韓總統尹錫悅當地時間9日上午10時在龍山總統府舉行就職兩周年記者會。（歐新社）
南韓總統尹錫悅當地時間9日上午10時在龍山總統府舉行就職兩周年記者會。（歐新社）

南韓總統尹錫悅當地時間9日上午10時在龍山總統府舉行就職兩周年記者會，並回答媒體提問，針對第一夫人金建希收受價值約300萬韓元（約2210美元）名牌包的爭議，尹錫悅也替妻子「不明智的行為」向社會大眾致歉。此外，尹錫悅的岳母崔銀順去年涉嫌偽造349億韓元（約2557.6萬美元）銀行存款證明，被判處監禁一年，預計最快14日可以出獄。　

韓聯社報導，尹錫悅9日上午10時對國民發表談話，回顧過去兩年來的執政感想和政策推進情況，並介紹今後三年的施政計畫，時長約20分鐘，之後將接受媒體提問1小時。

當提及民生問題時，尹錫悅感到心情沉重並表示慚愧，稱每當走訪基層聽到群眾訴苦時都心痛不已，深感責任重大，強調過去兩年來，與國民同喜同悲，馬不停蹄。

有關南韓低出生率問題，尹錫悅在談話中表示，將成立新部門解決該國出生率低下問題，稱「為了克服低出生率此一國家緊急狀態，我們將充分調動國家所有力量」。

此外，針對妻子金建希遭檢舉2022年收受旅美牧師崔在永賄賂的一只價值約2210美元的迪奧包，尹錫悅也在記者會上替妻子「不明智的行為」向大眾致歉。

他表示，「我為我妻子不明智的行為引起大眾關注而道歉。」不過，有鑑於檢方已對這些指控展開調查，他不會再進一步發表評論。

尹錫悅發表兩周年記者會前夕，南韓法務部8日做出決議，尹錫悅的岳母、第一夫人金建希的母親崔銀順將可獲假釋，預計14日出獄。崔銀順先前因為偽造文書罪被判處1年徒刑。

77歲的崔銀順2013年購買京畿道城南市一處土地時，涉及偽造349億韓元的銀行存款證明，被依偽造文書罪判處1年有期徒刑，去年7月21日案件二審宣判，崔銀順遭到拘留，並且隨後一直被關押在首爾東部拘留所。

南韓法務部8日舉行佛誕日假釋審查委員會，該會全員最終同意崔銀順的假釋資格，待法務部長朴性載許可後，預計最快14日上午10時可出獄。

據中時新聞網報導，韓聯社援引觀點指出，考慮到政界圍繞成立獨立檢察組偵辦第一夫人金建希收受名牌包、參與德意志汽車股價操縱行為等疑惑的討論不斷，崔銀順獲假釋可能會進一步引發爭議。

南韓 緊急狀態

上一則

烏克蘭彌補戰耗 國會「有條件」允許囚犯從軍

下一則

奧運聖火航行12天抵法 這名饒舌歌手扛大任 23萬人馬賽見證

延伸閱讀

南韓總統尹錫悅辦就職2周年記者會 替妻子收迪奧包「不明智行為」致歉

南韓總統尹錫悅辦就職2周年記者會 替妻子收迪奧包「不明智行為」致歉
四國無證客假釋計畫 20萬人來美

四國無證客假釋計畫 20萬人來美
首次朝野會談 南韓最大在野黨魁李在明要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

首次朝野會談 南韓最大在野黨魁李在明要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金
韓國會選舉執政黨大敗後 尹錫悅首次公開道歉

韓國會選舉執政黨大敗後 尹錫悅首次公開道歉

熱門新聞

印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。(取自X平台@KensingtonRoyal）

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版

2024-05-02 23:40
2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14

超人氣

更多 >
紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮
員工推薦 Target最值得買的5商品

員工推薦 Target最值得買的5商品
「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議
「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走