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印度僑匯冠全球 首破1112億之國 墨西哥611億居次

編譯中心／綜合9日電
2022年印度收到的僑匯達到1112.2億美元，位居世界第一；圖為印度學生慶祝獨立日。（新華社）
2022年印度收到的僑匯達到1112.2億美元，位居世界第一；圖為印度學生慶祝獨立日。（新華社）

根據國際移民組織（IOM）最新一期「世界移民報告」，印度墨西哥與中國是2022年僑匯流入排名前3的國家，印度遙遙領先，成為首個僑匯突破1000億美元的國家。

國際移民組織7日在孟加拉首都達卡發布「2024年世界移民報告」（World Migration Report 2024），顯示印度於2022年收受僑匯金額達1112億美元，成為全球首個僑匯流入突破1000億美元的國家。

印度目前約有1800萬僑民在國外生活或工作，主要分布在北美、中東、歐洲和東南亞等地區，長年高居全球僑匯流入國榜首。

墨西哥僑匯流入金額繼於2021年首度超越中國之後，於2022年蟬聯第2名寶座，取得611億美元；中國排名第3，流入僑匯達510億美元。

僑匯金額排名前10的其他國家依序為：菲律賓、法國、巴基斯坦、埃及、孟加拉、奈及利亞和德國。

就僑匯來源國而言，美國長年高居榜首，2022年輸出金額為792億美元，其次是沙烏地阿拉伯的394億美元，瑞士以319億美元排名第3。

阿拉伯聯合大公國雖然也是僑匯重要來源國之一，但未被納入2022年的統計。另外，中國雖是主要僑匯流入國，但同時也是流出國，2022年匯出183億美元至其他國家，排名第5。

國際移民組織指出，全球僑匯總額從2000年的1280億美元增至2022年的8310億美元，一直是人類發展與經濟成長的主要驅動力，即使它在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間受到衝擊，但次年隨即反彈。

在8310億美元的全球僑匯當中，有6470億美元是由從高收入國家流向中、低收入國家，為相關國家的國內生產毛額（GDP）作出很大貢獻，以塔吉克共和國為例，僑匯流入佔GDP的51%。

就全球範圍而言，僑匯也已超越許多國家獲得官方發展援助以及外國直接投資（FDI）。

這份報告並未納入透過非正式管道完成、或是沒有正式記錄的匯款，因此全球僑匯實際金額應會更高。

國際移民組織表示，雖然國際移民為人類發展作出貢獻，但也帶來挑戰。在全球約2億8100萬名移民當中，有1億1700萬人因衝突、暴力、災難或其他原因而流離失所，飆升至近代記錄的最高水平，解決這項危機成為當務之急。

移民 印度 墨西哥

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