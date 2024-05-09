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巴黎聖母院攜手秦始皇帝陵博物院 中法合作研究火燒遺跡修復

記者黃國樑／即時報導
秦皇陵博物院將牽手巴黎聖母院合作研究火燒木材修復。(美聯社)
秦皇陵博物院將牽手巴黎聖母院合作研究火燒木材修復。(美聯社)

據中國《西安晚報》昨(9)報導，中法近日達成《中國秦始皇帝陵博物院與法國文化遺產科學基金會關於木質遺存與土遺址保護科學研究之合作協議書》。該報從秦始皇帝陵博物院獲悉，這次合作研究將圍繞木質遺存保護研究和土遺址保護研究兩大面向展開。

報導稱，木質遺存保護研究的主要內容包括聯合開展巴黎聖母院火燒木材及秦始皇帝陵火燒木材遺跡（木炭）保護修復以及價值認知研究；針對巴黎聖母院火燒木材及秦陵秦俑坑出土木炭及殘存木質進行包括木材樹種鑑定、保存狀態評估、劣化機制、保護技術與方法研究，特別是針對殘存木質，還有木質修復研究。

報導稱，土遺址保護研究的主要內容包括針對秦陵秦俑坑土遺址以及法國作為建築元素的土質材料，開展土遺址耐久性和穩定性、製作工藝、病害識別評估及損害機理等研究，開展遺址土體保護技術研究。

「選擇木質遺存保護這一共性問題作為雙方合作的切入點，可以將兩個世界文化遺產地聯繫起來。」秦始皇帝陵博物院工作人員表示，中國秦始皇陵與法國巴黎聖母院是聞名全球的世界文化遺產，均曾使用大量的木質材料且存在過火木質遺存，如秦兵馬俑坑的建築使用了大量棚木、枋木、立柱、地梔等木質構件，也出土了戰車、兵器局部構件等木質遺跡，這些木質遺存在歷史上遭到不同程度的焚燒；巴黎聖母院也保有大量木質建築構件，其木質屋架在2019年被嚴重焚毀。

該工作人員表示，同時，以秦陵博物院為代表的考古遺址博物館，是中國特色考古學與博物館學結合所創造的生動實踐，為全球文化遺產事業貢獻了獨到的中國經驗。秦兵馬俑坑等考古遺址主要為土質。這類土遺址的保護與常見的露天土遺址不同，需要結合其自身環境與病害特徵，面向考古、保護、研究、展示、利用的全鏈條需求，發展可持續的保護利用科學體系。

報導稱，該報記者了解到，文化遺產合作一直是中法兩國文化關係中最具活力的亮點之一，陝西文博機構在其中發揮了重要作用。近年來，陝西文博機構先後開展了中法「公輸堂彩繪木作保護研究」「茂陵石刻保護」等合作項目，並聯合開展保護培訓，這為本次協議的達成提供了良好的前期基礎。

秦始皇帝陵博物院工作人員表示，「我們希望同法國的遺產機構一道開展考古土遺址的保育研究，在國際上推廣中國特色的考古土遺址保護理念，透過文化遺產科學研究實踐全球文明倡議精神。」他表示，中法雙方將圍繞合作協議所確定的框架，制定詳細的研究計劃。

工作人員表示，由於文物資源的稀缺性與不可再生性，合作雙方將首先透過實驗室分析與模擬試驗的形式進行基礎研究；計畫深入探索秦始皇陵與巴黎聖母院兩處文化遺產中的木質遺存（尤其是火燒木質遺存）以及考古土遺址的材料性質與歷史價值訊息，在室內試驗與模擬試驗的基礎上，總結遺產劣化機制，發展適用於文物實際的保護技術與方法體系。另外，利用本次的合作契機，也將共同培養文化遺產科技保存的青年人才。

巴黎聖母院 博物館

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