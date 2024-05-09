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上路2年大轉彎 泰娛樂用大麻年底前重列毒品

編譯中心／綜合8日電
泰國總理宣布，今年年底前將重新把娛樂用大麻列為毒品。（歐新社）
泰國總理宣布，今年年底前將重新把娛樂用大麻列為毒品。（歐新社）

泰國總理賽塔7日表示，年底前將重新把大麻列為毒品，只允許醫療用途，預計在年底前這條新規就會上路；泰國是亞洲首批將娛樂用大麻除罪化的國家，此舉是這項政策推出2年後的重大轉彎。此外，賽塔還要求地方大力遏制非法毒品走私的犯罪活動，在90天內需取得成果。

路透報導，儘管泰國國內的大麻零售業在過去2年迅速成長，數以萬計的商店和企業湧現，且產業產值預計在2025年底前將達到12億美元，泰國政府仍決定採取這項舉措。

賽塔在社群媒體X平台寫道：「我希望衛生部修改相關規則，重新將大麻列為毒品。衛生部應迅速發布規定，僅允許大麻用於健康和醫療目的。」

泰國在上屆政府執政期間將大麻除罪化，自2018年開放醫療用大麻合法後，泰國政府逐年鬆綁管制，2020年允許持有許可證者種植與販售；2021年允許許餐飲業者可將漢麻的根、莖、葉以及萃取物用於料理及飲料，並在2022年宣告大麻從毒品管制名單中移除。

批評者認為，大麻除罪化的過程過於倉促，上路後缺乏相關法令配套，導致狀況混亂。

賽塔表示：「毒品問題會摧毀國家未來，許多年輕人都已染上毒癮。我們需要加快腳步，沒收（毒販的）資產，並擴大藥癮戒治措施。」他還要求相關當局把法律中持有毒品的定義改得更嚴格。

賽塔去年9月上任以來，一直以來皆表達對娛樂用大麻的反對，認為這會加劇泰國藥物濫用的問題。在今年1月，泰國衛生部隨即發表一項法律草案，擬立法禁止娛樂用大麻，違者最高可處6萬泰銖（約1623美元）的罰金，若涉及娛樂大麻相關廣告，更可判處1年的有期徒刑。

大麻 泰國 毒品

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