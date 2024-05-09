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辭職潮已近3月…南韓醫荒加劇 擬讓外國執照行醫

編譯中心／綜合8日電
南韓醫界反對醫學生擴招發起的「辭職潮」距今已近3個月，政府擬開放持外國執照行醫，以因應嚴重的醫師荒。（歐新社）
南韓醫界反對醫學生擴招發起的「辭職潮」距今已近3個月，政府擬開放持外國執照行醫，以因應嚴重的醫師荒。（歐新社）

南韓實習和住院醫生為反對政府推進醫學生擴招發起的「辭職潮」，距今已近3個月，隨著醫學生集體留級危機愈演愈烈，明年出現醫生供需失衡的可能性逐步增大；南韓保健福祉部8日公布醫療法施行細則修正案，為因應醫師人力不足導致的醫療空白狀況，擬增列在健保醫療危機等級達到「嚴重」時，開放持他國執照的醫師在南韓執業。但醫界批評此舉是將人民當作白老鼠。

韓聯社報導，全國醫學院其間每年培養約3000名新入職醫生。但醫界擔憂由於醫大學生留級，新入職醫生數量將驟減。再加上住院醫生的流失，有可能出現沒有住院醫生入職的情況。此外，軍醫和公共保健醫生也將面臨供需困境，預計接連出現醫療空白的情況將無法避免，甚至有意見擔憂今後4～5年內都會出現醫生短缺。

南韓保健福祉部說明，這次修法主要是為應對因醫療人力不足導致的嚴重健保醫療危機，讓持外國醫師執照者可經保健福祉部長許可後在南韓提供醫療服務，確保國民健康與生命安全。當局將就此項修正案蒐集公眾意見至20日為止。

南韓政府2月宣布每年增招2000名醫學生政策後引發醫界反彈，年輕住院醫生大舉辭職罷工，導致各大醫院因人力不足紛紛縮減病房、手術規模，當局也因此在2月23日將健保醫療災難警報等級從「警戒」提升至最高等級的「嚴重」。

隨著僵局延續，當局除透過修法將醫師助理（Physician Assistant）合法化，讓護理人員能執行部分醫生業務外，這次醫療法施行細則修正案顯示當局將預備方案擴大至外國人力。

但這項做法自然也引起南韓醫生不滿，痛批這無異於將人民當作「人體試驗白老鼠」。大韓醫師協會會長林賢澤向媒體表示，南韓醫療技術先進，許多國家會來韓學習；但若引進外國醫生，勢必會包括「劣質醫生」。他痛批，「國民又不是白老鼠，（政府）不知道在想什麼」。

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