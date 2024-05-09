「只有真主知道我們未來」 數千巴人逃離拉法

以色列軍隊在威脅襲擊加薩南部城市之前，6日開始疏散巴勒斯坦平民，人們紛紛逃離拉法東部地區。（路透）

以色列 加強對加薩 南部地面攻擊，控制拉法口岸加薩一側，還空襲接壤埃及的邊境緩衝區「費城走廊」（Philadelphi Corridor），有導彈落入難民營附近，冒出大量濃煙。隨著以軍加強對拉法市的攻擊，當地數千巴勒斯坦 人陸續應以色列要求，收拾細軟逃離當地，再次沿著海岸公路前進，部分人陷入恐慌之中。

香港01報導，以色列6日在不斷威脅作地面進攻之前投下傳單，敦促拉法東部約10萬名居民為了自己的安全而撤離至北部地區，這使得不少當地人感到非常絕望，「我們每小時都在流離失所」。

40歲的Hanah Saleh表示，她已經從加薩北部的Tal Al-Zaatar流離失所到拉法。她說：「我們非常害怕，因為從一個地方搬到另一個地方、從一個流離失所到另一個流離失所並不容易。我們不知道該去哪裡，這已是我第三次流離失所。」更有人向媒體表示：「死亡比這更有尊嚴，我祈禱自己受到攻擊，並從這一切中得到安息……整個加薩沒有安全的地方」。Abu Kamal al-Yaziji批評，以色列並不是在進行自衛行動，而是報仇，坦言：「加薩沒有生命，也沒有未來；只有真主知道我們的未來。」

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Turk）稱以方此舉「不人道」。加薩內政和國家安全部警告稱，拉法的封鎖加劇了人道主義危機，並代表對逾200萬人的集體懲罰政策。部門重申過境點是加薩地帶公民的主要生命線，並不對以色列的占領構成任何威脅。

自以巴衝突以來，以軍對加薩的轟炸攻擊已造成超過3萬4730人死亡，並迫使逾100萬巴人前往拉法尋求庇護，其中大部分是婦女和兒童。

此外，巴哈馬外交部7日發聲明宣布，正式承認巴勒斯坦為一個國家，並指支持巴勒斯坦人民自由決定其政治地位，並重申支持兩國方案。

巴哈馬外交部在聲明稿中表示，巴哈馬相信，承認巴勒斯坦國強烈展現巴哈馬對《聯合國憲章》所擁護的原則，以及「公民與政治權利國際公約」（ICCPR）、「經濟社會文化權利國際公約」（ICESCR）所闡述的人民自決的承諾。

隨著巴哈馬發出聲明，該國也成為加勒比海共同體14個會員國中，最後一個承認巴勒斯坦國家的成員。

截至5月，聯合國193個會員國中，一共有142國承認巴勒斯坦為國家。