我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是到哪裡都買不起 加州還有9城鎮中價房只15萬元

紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

澳洲增簽證門檻 國際生存款至少1.9萬美元

編譯中心／綜合8日電

為了遏制創紀錄的移民湧入，澳洲政府8日表示，將提高國際學生獲得簽證所需的存款規定，並警告數所大學不要從事招生詐騙行為。

路透報導，自10日起，國際學生必須出示至少有2萬9710澳元（約1萬9543美元）存款的證明才能取得簽證，這是澳洲政府約7個月來第2度調高存款低標規定，上一次是在去年10月將金額從2萬1041澳元提高到2萬4505澳元。

澳洲2022年解除新冠限制措施，引發一批移民突然湧入，讓早已緊繃的租賃市場承受更多壓力，因此，政府最近幾個月採取一系列行動，收緊對學生簽證的規定。

澳洲3月提高對申請學生簽證的英語能力要求，政府也一直在採取措施終止允許學生延長停留的規定。

內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）表示，已向34家教育機構寄出警告信函，提醒不要做出「不真實或剝削性的招生行為」。歐尼爾說，如果被判有罪，他們可能會被判處最高兩年有期徒刑並禁止招生。

歐尼爾在聲明中說：「狡猾的教育機構在我們的國際教育行業中沒有立足之地。這些行動將有助於根除在這個行業中試圖剝削他人並玷汙行業名聲的卑鄙之徒。」

國際教育是澳洲規模最大的出口產業之一，2022年到2023年度對經濟貢獻達364億澳元。

但創紀錄新高的移民讓政府承受壓力，其中主要是國際學生，導致澳洲各地的租屋價格攀升。在截至2023年9月30日的這一年，淨移民人數上升60%，來到創新高的54萬8800人。

澳洲政府預期，這些政策可在未來兩年讓澳洲移民人數減少一半。

歐尼爾說：「我們正在大幅減少移民人數。除了戰爭或疫情之外，我們正處於澳洲歷史上移民人數下滑最多的時期。」

澳洲 移民 學生簽證

上一則

泰乾旱祈雨抬「哆啦A夢」遊街 背後真相感人

下一則

國王好忙？查理、哈利同日辦活動 相隔不到4公里沒能見面

延伸閱讀

6月移民排期表公布 親屬移民項目部分推進

6月移民排期表公布 親屬移民項目部分推進
澳洲提高國際學生存款規定 警告勿從事招生詐騙

澳洲提高國際學生存款規定 警告勿從事招生詐騙
NBA／馬刺天才狀元溫班亞瑪 全票奪新人王

NBA／馬刺天才狀元溫班亞瑪 全票奪新人王
解放軍公海射照明彈 險擊中澳洲軍機 澳洲抗議

解放軍公海射照明彈 險擊中澳洲軍機 澳洲抗議

熱門新聞

印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。(取自X平台@KensingtonRoyal）

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版

2024-05-02 23:40
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

2024-05-05 00:41

超人氣

更多 >
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」
「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心