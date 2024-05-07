要搶國會超級多數逾三分之二席位 莫迪的政黨祭三招打這場選戰

印度正舉行大選，執政的人民黨希望靠總理莫迪的聲望，在有543席的下議院裡拿下400席。（路透）

發放白米給貧戶時，包裝袋外印有他的照片，各城鄉市鎮都看得到刊登他玉照的廣告看板。拚三度連任的印度 總理莫迪在現正進行、為期六周的大選裡，幾乎無所不在。

執政的人民黨（BJP）將經濟成長、基礎建設升級、國家國際地位提高，都歸功於莫迪，寄望依靠他的崇高聲望，保送BJP與其盟友，在543席的下議院裡拿下400席「超級多數」，比2019年的352席更狂。

民調 顯示，等6月1日投票 結束，莫迪能勝選。不過，政黨席次突破400大關，印度史上只有過一次，那是40年前，中間偏左的國大黨在領導人甘地遇刺後創下的紀錄。

根據路透報導，BJP採用三大策略盼能創造歷史。

首先，招募高名氣候選人，包括寶萊塢一線女星康嘉娜拉洛（Kangana Ranaut），搶反對黨資深議員的席次。今年有五位演員披BJP戰袍參選，多過2019年時的四位。

其次，吸引出自基督徒等少數族裔的候選人，代表印度教至上的執政黨出戰，滲透傳統上不支持BJP的南部選區。

再者是選區重劃，此舉原本是反映人口變化，不讓政黨取得不當優勢，但去年重劃可能讓北部的一些選區，由穆斯林占多數變成印度教徒占多數。反對黨力量將被削弱。預料選後還將進行更廣泛的選區重劃。

批評人士警告，BJP拿到足以推動憲法修正案的三分之二以上席位，將能利用絕對優勢推行更激進的政策。