不只1人受害 澳洲女議員遭陌生人下藥性侵

澳洲眾議員萊嘉自爆在昆士蘭州市中心遭陌生人下藥性侵，且宣稱受害女性包括自己以外的多名女性。（取材自X平台）

澳洲眾議員 萊嘉（Brittany Lauga）近日自爆在昆士蘭州市中心耶蓬（Yeppoon）遭陌生人下藥性侵，且宣稱受害女性包括自己以外的多名女性，澳洲警方獲報後已展開調查，並呼籲其他受害人出面報警。

英國衛報報導，37歲的萊嘉在社群平台聲明，4月28日清晨前往報警表示，稍早在自己的選區耶蓬遭人下藥性侵，她並不清楚歹徒身分，到醫院檢查發現體內確實存在她沒服用過的藥物，「該藥物對我產生了『重大』影響」。

萊嘉表示，當天不只自己受害，還有其他女性也被下藥性侵，私下聯繫她請求幫助。

另外，網路也出現一段從對街拍攝據稱是萊嘉遇襲的過程，她在向警方報警後幾小時得知該影片存在。

萊嘉表示：「這種事可能發生在任何人身上，這是不行的。我們本應該在鎮上好好享受社交活動，不必擔心被下藥或受到襲擊。」

英國廣播公司指出，昆士蘭警局（QPS）證實正在調查4月28日在耶蓬的一起性侵案，不過並沒有在同一地區接獲其他報案，因此呼籲有任何相關資訊或遭遇類似狀況的人主動和警方聯繫。

另外，澳洲幾個大城市日前出現抗議活動後，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，針對婦女的暴力行為是一種「禍害」和「國家危機」，並宣布新措施協助女性脫離暴力關係。

中央社引述法新社報導，艾班尼斯1日與各州州長開會，會後宣布一系列措施和經費以因應「有毒的男性極端主義觀點」、制止「深偽」（deepfake）色情內容，並為受害者提供資金援助。

艾班尼斯告訴澳洲人民，要消除暴力，「我們所有人都必須承擔責任」。

今年到目前為止，澳洲有28名女性遭殺害，平均每四天就有一人遇害。相比之下，去年同期則有14名女性遇害身亡。

澳洲政府新出爐的數據顯示，在2022年至2023年間，有34名女性遭前任或現任伴侶殺害，年增率達28%。不過去年的數字仍是蒐集資料30年以來的最低水準之一。

2019年的資料顯示，澳洲家暴 率低於經濟合作暨發展組織（OECD）均值，阿根廷、土耳其和美國家暴情形最為嚴重。